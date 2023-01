Assessorato ai Verdi: Conti al posto di Morotti Ricci ha cambiato mezza giunta dal 2019

Il sindaco Matteo Ricci porta i Verdi in giunta con il terzo mini rimpasto da quando è stato rieletto: Maria Rosa Conti, capogruppo consiliare di Europa Verde, prende il posto di Heidi Morotti e ne eredita anche le deleghe principali (ambiente, energia, borghi e castelli, salute e alimentazione e politiche per la casa), escluse le politiche giovanili che vanno a Camilla Murgia. Al posto della Conti, che era stata eletta nella lista del Pd (non c’era una lista dei Verdi alle ultime Comunali) entra in consiglio comunale Giulia Vitali, prima dei non eletti dei Dem. C’è un’altra novità, forse la meno significativa ma di certo la più curiosa: l’epilogo del triplo salto carpiato di Roberto Biagiotti, eletto nella Lega, oppositore abbastanza duro e puro della giunta Ricci, e ieri accolto in maggioranza dallo stesso sindaco: "Il consigliere Roberto Biagiotti ha richiesto di far parte della maggioranza – ha scritto il sindaco –. Roberto è passato al centrosinistra nelle ultime elezioni politiche (si candidò a sorpresa per Impegno civico, il partito di Luigi Di Maio, ndr) e ha votato a favore del bilancio di previsione. Per questi motivi ho accettato il suo ingresso in maggioranza". Un capolavoro. Quanto ai Verdi, Ricci spiega così...