Pesaro, assicuratore morto per malore fulminante. Spariti i soldi investiti da alcuni suoi clienti

Assicuratore morto per malore fulminante, spariti i soldi dei clienti

Pesaro, 5 febbraio 2023 – Ci sono alcuni clienti della Cattolica Assicurazioni, agenzia di Montecchio, che non sanno dove siano finiti i loro investimenti. Una sola famiglia avrebbe dato nelle mani dell’agente alcuni assegni per 500mila euro. Soldi che sembrano spariti, anche se una spiegazione non è escluso che possa ancora esserci. L’agente generale della Cattolica assicurazioni che aveva sottoscritto quel contratto era Patrizio Pierucci, deceduto improvvisamente il 15 novembre scorso all’età di 57 anni mentre stava per scendere dall’auto parcheggiata sotto il suo ufficio a Montecchio. Malore fulminante. Di lì a poco, la sede centrale della Cattolica assicurazioni ha affidato il portafoglio clienti, dietro compenso alla famiglia dell’agente, all’agenzia di Fano, che così ha iniziato a gestire i clienti di Montecchio. Il problema è che di lì a poco alcuni sottoscrittori e clienti dell’agente deceduto si sono presentati a Fano per conoscere l’andamento dei loro investimenti e valutare gli eventuali correttivi da apportare per garantire il capitale. Ed è solo in quel momento, alla richiesta da parte dei nuovi agenti assicurativi di conoscere il nome e cognome dei sottoscrittori, che è stato scoperto qualcosa che non andava. Le persone non risultavano sottoscrittori di polizze vita alla Cattolica...