Assistente alla poltrona Aso e addetti alla produzione

Si cerca anche un’assistente alla poltrona Aso per studio dentistico di Pesaro. Contratto a tempo determinato con possibilità di indeterminato. Orario di lavoro part-time. Requisiti: esperienza nella gestione delle mansioni Aso, capacità organizzative e gestione agenda appuntamenti, buone capacità informatiche, compreso pacchetto office. Per candidarsi inviare cv t.calcagnini@gmail.com o, in alternativa, chiamare il numero telefonico: 349 3903078.

Azienda di Fano ricerca 2 addetti alla produzione. Viene richiesta una minima esperienza pregressa nel settore metalmeccanico. Contratto proposto: a tempo determinato con possibile trasformazione a tempo indeterminato, da lunedì al venerdì (8-12.30 e 13.30-17). Per candidarsi inviare il proprio cv a centroimpiegofano.ido@regione.marche.it indicando codice dell’offerta seguente: 623422.