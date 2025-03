"Assistenza a casa da ben 25 anni"

"La nostra attività consiste nell’assistenza domiciliare delle persone affette dal morbo di Alzheimer e dei loro familiari, nonché al supporto dei caregiver. Siamo circa 50 soci tra la sede di Pesaro e quella di Fano ed assistiamo 29 famiglie, alle quali diamo supporto gratuito tramite i nostri operatori per 2-4 ore la settimana. Organizziamo anche corsi per i caregiver avvalendoci di figure professionali, chirurghi, psicologi ed infermieri. Siamo attivi dal 2000 e quest’anno festeggiamo venticinque anni di attività: in questo tempo abbiamo visto che le richieste stanno aumentando, perché le famiglie sono sempre più in difficoltà anche a causa dei costi sempre più elevati che devono sostenere. Noi cerchiamo di dare una mano".