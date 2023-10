"Associazione Carabinieri di Urbino: sempre in campo"

L’Associazione nazionale carabinieri sezione di Montecchio e Urbino sarà ancora al fianco della popolazione. Per questo è stata rinnovata una convenzione con la procura della Repubblica di Urbino per durata di un anno, convenzione che permetterà all’Associazione, guidata da Vincenzo Totino, di svolgere servizi di volontariato in ausilio al personale amministrativosegreteria".

Le attività a cui possono partecipare gli aderenti variano: alcuni avranno compiti anche in Procura, altri si impegneranno insieme alla protezione civile per le emergenze o per manifestazioni, oppure avranno funzioni più abitudinarie come far attraversare gli alunni in strade trafficate.