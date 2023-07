Associazione giovani avvocati: presidenza per Admira Beqiraj

Admira Beqiraj è la nuova presidente dell’Associazione italiana giovani avvocati di Urbino. L’avvocatessa fermignanese, che in precedenza aveva già guidato la sezione locale per due mandati, è stata eletta all’unanimità con il rinnovo del Consiglio direttivo. Vicepresidente sarà Alessandro Monceri, tesoriere Pietro Barzotti, segretario Francesco Leone e consiglieri Veronica Robert e Angela Quadrelli. "La sezione di Urbino è stata costituita nel 2017 e continua a rappresentare un importante punto di riferimento per i giovani avvocati, essendo da sempre impegnata nell’organizzazione di iniziative formative di alta qualità, operando in piena sintonia con Ordine degli avvocati, Università di Urbino, Camera civile e penale – spiega Beqiraj –. La rinnovata adesione dei giovani avvocati del Foro urbinate a questa associazione è frutto della consapevolezza che, oggi più che mai, occorra far squadra e combattere l’isolamento che caratterizza i liberi professionisti".

n. p.