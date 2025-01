Associazione Gulliver:. Andrea Boccanera rieletto presidente

Giri di valzer nel terzo settore. Andrea Boccanera è stato rieletto presidente dell’associazione Gulliver, la storica realtà impegnata nel volontariato pesarese che lui stesso contribuì a fondare nel 2012, nata da un gruppo di genitori dell’asilo Gulliver di via Flaminia. Boccanera sarà alla guida del "gigante buono" per il quinquennio 2025/2030. "Per affrontare ancora meglio le sfide di questi anni difficili – spiega Boccanera– dove l’Istat sancisce ogni anno un calo pesante di italiani che si impegnano nel sociale, Gulliver ha riorganizzato il proprio network". Del ventaglio di azioni messe in campo negli ultimi 12 anni, soltanto il progetto del "Bottegone del riuso" cambia gestione. La realtà di via Toscana non sarà più sotto la guida della Gulliver ma è ora diretta da "Festina Lente", una nuova associazione la cui presidente è Valeria Gianni. Di conseguenza la sede della Gulliver non sarà più in via Toscana, ma è stata trasferita nell’ex ostello a Fosso Sejore. "La Gulliver cambia radicalmente governance – spiega Boccanera –. Entrano nel consiglio direttivo tutti i giovani dell’organizzazione coordinati dal vice presidente appena eletto Alex Bernacchia. E’ una grande soddisfazione essere stato rieletto presidente. Mi conforta la continua presenza del gruppo storico dell’associazione. Ringrazio anche chi per alcuni anni è stato in Gulliver e ora ha preso altre strade: sono stati anche loro mattoni della nostra realtà. L’impegno in questo territorio si riconferma con i progetti del ristorante sociale Utopia al Parco Miralfiore e del vivaio sociale PantaRei nella sede della storica azienda florovivaistica Pantanelli. Le novità che saranno messe in campo sono il progetto "Officina" all’interno dell’Ostello, con i volontari e le persone diversamente abili e "Lievito" azienda nel settore dell’agricoltura sociale e nella produzione primaria. L’impegno civico deve essere messo in primo piano, dobbiamo costantemente cercare di portare le persone fuori di casa per impegnarsi nel sociale".

s.v.r.