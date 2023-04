Associazione nazionale carabinieri, la nuova sede: "Disponibili a intervenire per la comunità"

Inaugurata ieri mattina (foto) a Sant’Angelo in Vado la sede locale dell’Associazione Nazionale Carabinieri. Dopo il raduno in via Baden Powell delle numerose delegazioni dei Carabinieri in congedo delle Marche, il corteo ha sfilato per le vie del paese al suono della Banda Cittadina sostando in via Parco delle Rimembranze per la deposizione di una corona al monumento dei Caduti. Da qui si è poi attraversato il centro storico fino ad arrivare in piazza Umberto I. Per primo ha preso la parola il presidente della sezione Maresciallo Pierdonato Partenza. "Ringrazio – ha detto – la partecipazione delle autorità civili e militari, la sezioni carabinieri in congedo, la Polizia locale, le scolaresche, la Banda cittadina e tutti i vadesi, il sindaco per la disponibilità data a questa inaugurazione, un grazie anche a Giannalberto Luzi precedente sindaco impegnatosi a reperire un locale idoneo per questa sezione". "Dal 2020, ci siamo sentiti il dovere – ha perseguito Pierdonato Partenza - come militari dell’arma di svolgere i servizi di volontariato alle scuole, servizi in genere e di rappresentanza per l’unione montana Alta Valle del Metauro di Urbania e la locale amministrazione comunale e ribadiamo la nostra disponibilità". Il sindaco Stefano Parri ha ringraziato la sezione locale anche per il coinvolgimento di tanti giovani con il tricolore in mano e ha ricordato l’impegno della sezione per i servizi resi alla comunità, tra cui quelli in tempi Covid. L’ispettore regionale Gen. Tito Baldo Honorati ha rimarcato l’impegno e la dedizione degli appartenenti all’arma dei carabinieri anche dopo il loro congedo. All’evento hanno partecipato anche il tenente colonello Cleto Bucci capo ufficio del comando provinciale e Crescenzo Maglione, capitano dei carabinieri di Urbino oltre al comandante la stazione dei carabinieri di Sant’Angelo in Vado, della polizia municipale, il parroco e altre autorità. Amedeo Pisciolini