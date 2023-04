Associazioni ambientaliste preoccupate per le mountain-bike "Si vigili sulla gara a Sasso Simone"

Dieci associazioni ambientaliste chiedono che la prossima gara di mountain bike sulle strade e i sentieri del Parco del Sasso Simone e Simoncello non crei danni all’habitat naturale e questo proposito hanno preso posizione. "Alcune settimane fa – scrivono in una nota – l’Alleanza delle Associazioni Ambientaliste marchigiane ha inviato una lettera al sindaco del comune di Carpegna, all’Unione Montana del Montefeltro e al Parco del Sasso Simone e Simoncello, per chiedere informazioni sulle misure che il comune attiverà per evitare che la manifestazione ciclistica “Il Carpegna Mi Basta“, che si svolgerà all’interno del parco regionale, possa arrecare danni all’habitat naturale. Infatti, da una decina di anni il comune promuove una gara di mountain bike, che quest’anno sarà il 28 maggio, di 42 km sulle strade ed i sentieri del Parco che vede coinvolti circa 800 ciclisti, più gli accompagnatori. Un’affluenza di alcune migliaia di persone all’interno di un’area protetta in un sol giorno può generare dei problemi come abbandono dei rifiuti, inquinamento sonoro, costipazione del terreno e disturbo della fauna. Perciò gli ambientalisti hanno rivolto alcune domande e chiesto rassicurazioni al sindaco, ovvero: se è stata fatta la valutazione di incidenza; se sarà predisposto un servizio di recupero e raccolta dei rifiuti; se è stato valutato lo stato dei sentieri e l’impatto della manifestazione sugli stessi, se sarà previsto un servizio di bus navetta per evitare il transito e la sosta nel Parco di centinaia di auto; Il numero e la localizzazione dei sentieri interessati dal circuito di gara; dove sono previsti i punti di ristoro per i ciclisti". "A queste richieste – continua la nota – il sindaco Mirco Ruggeri ha risposto in maniera generica che “l’organizzazione Carpegna Mi Basta assicura che vengano svolte tutte quelle azioni che azzerano eventuali conseguenze del passaggio della gara e che gli enti preposti svolgeranno tutte le valutazioni del caso sull’impatto ambientale che tale gara potrà produrre" invitando le associazioni ad occuparsi piuttosto del poligono militare-base logistica che esiste nella zona dal 1960. Quindi per il sindaco gli ambientalisti non devono occuparsi dell’area protetta ma del poligono militare. Questo è un vecchio e abusato modo che hanno alcuni amministratori di sviare l’attenzione dal problema quando non vogliono rispondere nel merito, dicendo che c’è qualcosa di più importante, che loro vedono, ma non chi li incalza. Sappiamo che le esercitazioni militari possono creare disturbo alla fauna, lasciare rifiuti bellici sul terreno e infastidire chi abita nelle vicinanze, ma questa materia esula dalla possibilità di intervento di un sindaco come da quella delle associazioni di volontariato. Quindi il sindaco stia sul pezzo e dia garanzie che il Parco del Sasso Simone e Simoncello, istituito per la conservazione della flora e fauna ivi presenti, non si trasformi in parco giochi. Le aree protette possono essere un volano economico purché il turismo sia rispettoso, educato e controllato, affinché la ricchezza naturale che contengono sia preservata per le attuali e future generazioni", conclude la nota.