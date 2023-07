Associazioni del Terzo Settore frenano nascita dell'Asp in sostituzione dell'Ambito 6

Le associazioni del terzo settore frenano la nascita dell’Asp, l’azienda pubblica dei servizi alla persona, in sostituzione dell’Ambito sociale 6. Sono 22 le associazioni (Acli, Agfi, Aima, Amici di casa Betania Anffas, Apito, Cante di Montevecchio, Auser, Banca del gratuito, Co.ha.la, Croce Europa, Domomia, Ens-Ente nazionale sordi, Libera.Mente, Il mondo a quadretti Millevoci, Omphalos, Piattaforma solidale Polis, Uici - Unione italiana ciechi, Unicita’ insieme, Unilas-Piccola Università del lavoro sociale) che pochi giorni fa hanno inviato una lettera ai sindaci e ai consiglieri dell’Ambito sociale 6 per invitarli "ad una riflessione condivisa con il terzo settore per la costruzione del percorso di potenziamento dell’Ats 6". Prima che la proposta sia portata in duscussione nei consigli comunali dei Comuni dell’Ambito ( a Fano dovrebbe essere in programma nel consiglio di fine luglio), le associazioni frenano sulla riforma ricordando che "la Regione sta ridisegnando i territori degli Ambiti sociali e che fra pochi mesi, 6 delle 9 amministrazioni comunali andranno al voto". Fd’I Fano denuncia "l’ accelerazione" del percorso verso l’Asp con "l’unico motivo di creare poltrone. La folle bozza dello statuto sulla futura azienda pubblica avrà un solo amministratore con poteri assoluti e un unico direttore generale. Il tutto da fare prima della scadenza del mandato elettorale per partire a gennaio 2024 e sistemare per 3 anni sia il nuovo capo dei servizi sociali che il nuovo direttore generale di tutti i Comuni dell’Ambito 6". Per M5S, "l’assessore Tinti, fin dall’inizio, ha impostato un percorso pregiudizialmente a favore dell’Azienda pubblica e non ha mai favorito una reale partecipazione. Tinti ha cercato di recuperare tardivamente creando dei tavoli di lavoro dove, però, non c’è mai stato il coinvolgimento ampio dei cittadini secondo il principio dell’amministrazione condivisa che è stato perseguito dal Comune di Bologna".

Anna Marchetti