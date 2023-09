Associazioni premiate. Mille euro per buone idee

Come riconoscimento civico hanno avuto un assegno di mille euro. "Si sono messi in rete per dare vita a iniziative utili a promuovere al meglio la città – spiega l’assessore comunale Francesca Frenquellucci –. Il contributo comunale vuole essere una testimonianza di attenzione per chi ha investito energie in modo fuori dall’ordinario a beneficio della vitalità cittadina, mettendo tanto impegno e la propria professionalità al servizio del territorio intero".

Il Comune, ieri ha premiato 5 raggruppamenti di attività economiche, quali l’associazione culturale e ricreativa “Piazza del Teatro”; l’associazione culturale Masasivà; associazione Via Cavour; centro commerciale naturale “Porta Sale”; l’associazione commercianti Baia Flaminia – assegnando un contributo di mille euro ciascuno. "È un simbolico e giusto riconoscimento deciso insieme alla giunta - ha sottolineato Frenquellucci – per chi ha incentivato la frequentazione del centro; ha stimolato iniziative culturali e artistiche; ha promosso la creatività degli artigiani locali. Un ringraziamento va anche alle associazioni di categoria, Confesercenti, Confartigianato e Confcommercio, per il loro prezioso lavoro di coordinamento".