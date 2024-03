Assolti i fratelli Lungarini dall’accusa di bancarotta. E’ l’ennesimo processo per il crac

FANO – Assolti dall’accusa di bancarotta. Fine di un incubo per i fratelli Francesco e Paolo Lungarini di Fano (difesi dall’avvocato Andrea Casula) dell’impresa Lungarini Spa. Il Tribunale di Pesaro (giudice Versini) ha infatti emesso ieri una sentenza di non luogo a procedere in fase predibattimentale disponendo il proscioglimento degli imputati dall’accusa di aver distratto denaro dalla loro società. Questa è solo l’ultima sentenza che li vede andare assolti.

I Lungarini sono così usciti definitivamente dall’ennesimo procedimento che li ha visti coinvolti in seguito al fallimento della loro società: veniva in particolare contestato ai Lungarini di non aver correttamente gestito la società negli ultimi anni precedenti il dissesto, indicando valori in bilancio imprudentemente valutati “al rialzo”. I fatti hanno però smentito l’addebito. Tutti i giudizi civili instaurati dai Curatori del fallimento hanno infatti confermato le valutazioni in questione, attinenti ad appalti pubblici di notevole rilievo (Scuola di Polizia di Catania, Ospedale di Palermo, Caserma della Guardia di Finanza di Fiumicino, Raccordo autostradale Marche-Umbria). Nel contenzioso che li ha visti coinvolti i Lungarini hanno citato come teste Angelo Borrelli, già Capo del Dipartimento della Protezione Civile: questi ha confermato di aver personalmente sottoscritto un atto di transazione per oltre 7 milioni di euro per l’appalto del G8 in Sardegna, importo che tuttavia poi non venne inaspettatamente pagato dallo Stato. Di lì iniziò la crisi della Lungarini, poi sfociata nel fallimento, che a distanza di anni sta incamerando le consistenti somme

"lasciate" sul campo dalla storica società fanese (svariati milioni di euro già riconosciuti da sentenze civili e perizie depositate nei processi civili ancora pendenti).