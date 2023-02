Assolto per i maltrattamenti condannato per le lesioni

Aveva staccato le utenze di casa, lasciando moglie e figli senza luce e gas. Tanto che per cucinare avevano usato un fornellino da campeggio. Ma i rapporti all’interno di quella famiglia erano così logori che in un paio di occasioni il marito avrebbe anche alzato le mani sulla coniuge. Finito a processo per maltrattamenti e lesioni, l’altro giorno l’imputato, un 64enne pesarese, ex imprenditore nel settore delle automobili, (difeso dall’avvocato Luca Piscaglia) è stato assolto con formula piena, "perché il fatto non sussiste", dall’accusa di maltrattamenti. Condannato invece a 6 mesi di reclusione e al pagamento di 2400 euro di risarcimento per le lesioni.

La moglie, una 64enne pesarese, commerciante in pensione, assistita dall’avvocato Francesco Mandelli, si è costituita parte civile. La donna aveva raccontato di anni di violenze verbali e fisiche. Aveva riferito che il marito l’avrebbe vessata e umiliata in più occasioni, fino al giorno in cui se ne è andato di casa staccando le utenze e costringendoli a tirare fuori il fornellino. Passava poi circa 160 euro al mese con cui la moglie doveva provvedere a tutte le spese. La donna aveva riferito di aver subito anche violenze sessuali. Rapporti intimi che il marito pretendeva di avere anche contro la sua volontà. Frequenti e molto accesi i diverbi che scoppiavano in famiglia durante i quali una volta la donna sarebbe stata spintonata riportando un trauma alla schiena. Una serie di maltrattamenti che però il giudice non ha ravvisato. Assolto da questa accusa, ma condannato per le lesioni.

e. ros.