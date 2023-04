Assolto Riccardo Concetti Era accusato di bancarotta

Assolto per non aver commesso il fatto. Riccardo Concetti, imprenditore, pesarese, era accusato di aver fatto sparire 700mila euro tra sabbie, laterizi e ricavi della società Alpha 2013 srl, (ex Penserini costruzioni), fallita il 18 novembre 2014. Bancarotta fraudolenta per distrazione, l’ipotesi di reato che lo ha fatto finire davanti al tribunale. Ma per questo capitolo giudiziario, ieri, Concetti, 65 anni, è stato assolto e con formula piena per non aver commesso il fatto. Stessa accusa e stesso lieto fine ieri anche per il presunto complice e coimputato, Germano Presta, 74enne originario di Benevento. Il pm aveva chiesto per entrambi la condanna a 3 anni e 6 mesi. Concetti, come lo definisce la procura nelle carte, "dominus assoluto" di Alpha 2013, e Presta, amministratore unico da maggio 2013 alla data del fallimento, erano stati accusati di aver fatto sparire dalle casse della società fallita circa 200mila euro di canoni d’affitto di ramo d’azienda non pagati e mezzo milione di euro di magazzino tra sabbie, laterizi e altri materiali edili. Il difensore di Concetti, l’avvocato Paolo Gasperoni di Rimini, ha dimostrato che quel mancato versamento dei canoni è dipeso dalle difficoltà finanziarie legate al fallimento. Sul magazzino che i due erano accusati di aver sottratto alle pretese creditizie invece il legale ha depositato foto storiche di Google Map che mostrano lo stato dei luoghi e dei beni prima del fallimento, dopo e allo stato attuale. "Il magazzino è sempre stato lì – ha detto il legale – ma il curatore non l’ha visto". Soddisfatta anche l’avvocato Simona Agostini. Riccardo Concetti ha detto: "Ho sempre confidato nella giustizia ed ho avuto ragione"

e. ros.