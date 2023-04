Assorbenti gratuiti per le studentesse

Il Consiglio degli studenti dell’Università Carlo Bo, in collaborazione con l’associazione universitaria F.U.C.I. Urbino “Pier Giorgio Frassati“ e grazie al contributo della Farmacia centrale, ha attivato la distribuzione gratuita di assorbenti mestruali nell’aula studio “La piazzetta“, in piazza delle Erbe, installando un dispenser accanto al bagno. L’avvio del progetto, definito dai rappresentanti studenteschi "un traguardo simbolico e culturale", rientra in un piano più esteso, già proposto al rettore e agli organi d’Ateneo: "Questo servizio di welfare dimostra come le politiche di genere siano qualcosa di concretizzabile ed è una vittoria anche per la città – spiega Alice Zoe Deotto, coordinatrice della Commissione politiche per la parità di genere –. Speriamo che, così, anche l’Università ne colga l’importanza. Come Consiglio studentesco, abbiamo già proposto l’installazione di distributori gratuiti di assorbenti all’interno dell’Ateneo, che non è stata completamente accolta. Ci auspichiamo che questo sia solo l’inizio di un percorso". Un auspicio condiviso anche dal presidente del Consiglio studentesco, Giovanni Alvarez, che parla di un dialogo in atto "anche con Erdis, per l’avvio del servizio negli spazi mensa e dei Collegi".

Maria Chiara Ruggieri e Fabio De Luna, componenti della commissione coordinata da Deotto, vedono nella distribuzione di assorbenti "un segnale culturale, volto a eliminare l’indifferenza delle istituzioni verso le esigenze legate al ciclo mestruale, tutt’oggi stigmatizzato. Fornirli in maniera gratuita è un modo per avvicinarci alle studentesse e migliorarne la vita. Il servizio, inoltre, incentiva uno scambio solidale tra gli utenti dell’aula studio, che potranno a propria volta donare assorbenti, per diventare parte di questo ciclo virtuoso".

A gestire l’aula studio coinvolta è l’associazione universitaria F.U.C.I., con il presidente Andrea Firma che, anche in qualità di rappresentante della comunità del frati minori conventuali di Urbino, parla di "iniziativa accolta con grande entusiasmo. Questi spazi sono un luogo aperto a tutti ed è per questo che abbiamo deciso partecipare al progetto, offrendo un servizio per la comunità studentesca".

L’iniziativa proposta dal Consiglio ha trovato un forte appoggio anche al di fuori dell’ambito universitario, nella figura di Annibale Libonati, della Farmacia centrale, che ha disposto una fornitura gratuita di assorbenti per farla partire: "Parliamo di 2.500-3.000 pezzi iniziali al fine di garantire la disponibilità – spiega –. Il modo in cui i ragazzi hanno lavorato e la loro idea sono lodevoli, perciò ho aderito appena me l’hanno proposta. Poi, in base a come andrà avanti il progetto, vedremo su che quantitativi ci potremo mantenere".

Nicola Petricca