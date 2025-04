Assunzioni in deroga, sì all’accordo

Arriva l’estate e si va con le assunzioni a tempo determinato in deroga per coprire i picchi di lavoro. E’ stato infatti siglato da Confcommercio Marche Nord e dalle organizzazioni sindacali l’accordo territoriale settore commercio, per la provincia di Pesaro e Urbino, individuata come località a prevalente vocazione turistica. L’accordo è stato sottoscritto per Confcommercio dal direttore Agnese Trufelli e dalla consulente del lavoro Arianna Balestrieri; quindi per i sindacati da Roberto Fiscaletti per Filcams-Cgil provinciale, Domenico Montillo per Fisascat-Cisl Marche e Fabrizio Bontà per Uiltucs-Uil Marche.

L’accordo permette alle aziende del settore commercio con apertura annuale in regola con l’applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro terziario, distribuzione e servizi di Confcommercio di poter assumere personale a tempo determinato in deroga ai limiti quantitativi di legge per la gestione dei picchi di lavoro riconducibili alla stagionalità nel periodo dal 1 maggio al 30 settembre 2025.

Nell’accordo sono previste tutele anche per i lavori assunti con questo tipo di contratto a termine stagionale mediante la facoltà di esercitare il diritto di precedenza sulle future assunzioni. Soddisfatto il direttore Trufelli: "Un accordo che dimostra, ancora una volta, la grande attenzione che Confcommercio ha per lavoratori e imprese".