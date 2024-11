"Assurda la pista in viale Marconi"

"Sono d’accordo sul dislocamento delle casette in altre zone del centro, in modo che tutte le attività commerciali possano beneficiarne – dice Davide Ippaso, direttore Confesercenti Pesaro – ma anche per rendere la piazza più armonica. Penso invece che sia un’idea senza senso la pista di pattinaggio in viale Marconi, perché non sarà un elemento catalizzante in quel luogo. Baia Flaminia poteva essere il luogo ideale. Quanto alle luminarie spero che siano migliori dell’anno scorso e che si utilizzino strumentazioni in grado di fornire un ottimo spettacolo luminoso, senza scimmiottare le bellissime coreografie che invece si trovano in giro per l’Italia e per l’Europa".