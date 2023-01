Asta milionaria per dei terreni edificabili. Peccato che nessuno li vuole

"Forse sotto hanno scoperto un giacimento petrolifero", ha commentato un tecnico guardando le valutazioni di un’asta immobiliare che ci sarà il 26 di questo mese dove viene messo all’asta un terreno di 34 ettari a Marotta. Il prezzo di stimato è di 6 milioni 324mila euro che con un ribasso del 25% arriva a 4 milioni 743 mila euro. Fa parte della stessa asta un altro terreno valutato 351mila euro che con il ribasso può essere portato via a 263mila euro. In comune a Mondolfo se non cascano dalle nuvole poco ci manca, perché questa lottizzazione – i terreni sono edificabili e in previsione c’era anche una clinica medica – risale alla notte dei tempi quando ancora non era passato sul mercato immobiliare il ciclone del 2008.

I terreni all’asta facevano inizialmente riferimento alla società "Edilpenta" che aveva ricevuto finanziamenti da parte della Popolare Valconca. Poi è crollato tutto e si è finiti all’asta. E’ la quarta volta che il delegato alla vendita, l’avvocato Nicolò Valentini ci prova. "Se si è fatto avanti qualcuno per chiedere informazioni? Assolutamente no", risponde il legale. Da dove nasce una stima così alta? Dal fatto che la lottizzazione, che è accanto al casello autostradale e ad un chilometro dal mare, ha una capacità edificatoria per oltre 300 appartamenti.

La storia di quest’area corre quasi in parallelo con un’altra che gli era a fianco e cioè quella dove la società "La gola della rossa", assieme a un famiglia romana, aveva intenzione di realizzare un grande outlet. Dice il vicesindaco di Mondolfo Carlo Diotallevi: "La società di Verona che si era fatta avanti per realizzare l’outlet e che aveva messo sul piatto 70 milioni di investimenti, dopo dieci anni ha cambiato strada. Dico dieci anni perché tanto ci è voluto per avere tutti i permessi dalla Provincia. Per cui alla fine l’outlet lo hanno realizzato alle porte di San Marino. Abbiamo cercato di ricontattare i vertici della società ma non siamo più arrivati a capo di nulla. Per cui è tutto lì fermo".

Stesso discorso per quest’altra lottizzazione che fra 16 giorni va all’asta. Il sindaco Nicola Barbieri alza le braccia e ammette: "Nessuno si è mai presentato qui da me per chiedere delucidazioni su questa mega area che va all’asta". Una storia da età dell’oro che è diventata solo una curiosità per tecnici, immobilisristi e curiosi che vanno a scorrere il portale delle aste giudiziarie del tribunale di Pesaro.

