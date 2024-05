Atassia: raccolta fondi e convegno

Il Leo Club Pesaro (l’associazione giovanile dei Lions Club) e l’associazione “Ogni Giorno per Emma Onlus” scendono in campo per sensibilizzare i cittadini all’Atassia di Friedreich, rara malattia neurologica degenerativa, con una raccolta fondi ed il convegno dal titolo “Conosciamo l’Atassia di Friedreich” che si terrà venerdì prossimo alle 17.00 all’Hotel Baia Flaminia. Interverranno come relatori la socia del Leo Club Pesaro dottoressa Giorgia Righi (foto), che porterà la propria testimonianza anche come protagonista del film ispirato alla sua vita “Ancora volano le farfalle” e del suo libro “Vivere volando”; Annalisa Bertazzon presidente dell’associazione “Ogni Giorno per Emma Onlus” e la dottoressa Serena Gennaro del reparto di Neurologia dell’ospedale Pesaro-Fano; l’ingresso sarà libero con un’offerta minima di 13 euro il cui ricavato sarà devoluto all’associazione Ogni Giorno per Emma.