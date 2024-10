Ateneo, Crespini: "Da Gambini parole gravi"

Sull’Università non si molla: non lo fa la maggioranza né tantomeno la minoranza che da mesi contesta l’operato del sindaco di Urbino Gambini proprio sulle questioni legate ad UniUrb. Dal Petriccio in giù. E proprio su questo Maria Francesca Crespini di Futura oggi porta alla luce delle dichiarazioni che il primo cittadino avrebbe fatto in Commissione urbanistica: "Affermazioni gravi e infamanti del sindaco, tacciando di incapacità l’Università".

Facciamo un passo indietro. Ieri Maurizio Gambini ha raccontato su queste pagine la collaborazione del Comune verso l’Ateneo per assicurare un’attività didattica lineare. E di come i consiglieri di minoranza si sono astenuti per alla richiesta di UniUrb al Comune di utilizzare il bocciodromo per le nuove palestre. "Le dichiarazioni di Gambini sono sbalorditive e fuori tema, nasconde la propria incapacità ad affrontare i veri problemi della città - dice oggi Crespini -. Che non ci siano rapporti con l’Università è risaputo anche se è la vera istituzione che regge la città, il sindaco cerca di scaricare come sempre la responsabilità ad altri su questioni meramente marginali. Pensa che cooperare con l’Università significhi concedere qualche aula, scambiare terreni o affittargli strutture ma manca un piano strategico, aspetto che abbiamo fatto notare in Consiglio comunale durante la presentazione delle linee programmatiche 2024/2029 e evidenziato anche dal direttore dell’Università Perfetto alcuni giorni fa". Dichiarazioni che riguardano la collaborazione tra via Puccinotti e UniUrb e alcune riflessioni sul ‘modello Urbino’ che potrebbe non durate in eterno, così come è strutturato.

"La nostra astensione - continua la consigliera -, era solo perché abbiamo fatto rilevare che non c’era un progetto ma solo discorsi confusi come solo lui sa fare, mentre molto chiare e gravi sono state le sue accuse infamanti a danno dell’Università in Commissione urbanistica dove il sindaco ha detto: "Per noi non c’era nessuna differenza a livello fiscale però l’Università avrebbe avuto un beneficio se questo atto veniva fatto formalmente con il piano particolareggiato approvato e quindi lo scambio veniva in questo modo con una tassa fissa anziché una fiscalità più importante. L’università ci ha chiesto di avere un’agevolazione fiscale che noi abbiamo accolto. Siccome c’era il Politecnico di Milano, che detto qui sembrava che spaccasse il mondo e alla fine dopo due anni hanno ceduto l’incarico perché non sono stati in grado di presentare questo piano particolareggiato, adesso c’è un altro ingegnere che ci sta lavorando sperando meglio". Francesco Pierucci