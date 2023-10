Ateneo e Comune come binari paralleli

Università e Comune lavorano insieme nella direzione giusta, ma, accelerando su alcune cose, ne guadagnerebbero tutti. Lo ha detto il rettore della Carlo Bo, Giorgio Calcagnini, che giovedì ha relazionato in Consiglio comunale sul Piano strategico triennale dell’Ateneo. "Ho sempre detto di voler lasciare un’università sostenibile e, per farlo, ci stiamo concentrando sul concetto di attrattività: dobbiamo lavorare per attrarre sia gli studenti, sia docenti e tecnico-amministrativi, perciò servono condizioni accademiche e di vivibilità – ha spiegato –. Qui, l’amministrazione deve aiutarci nel valorizzare la possibilità di sviluppare o andare incontro alle esigenze di chi arriva da fuori, con servizi, trasporti e spazi (su cui mi pare ci siano dialoghi in corso)".

In merito agli investimenti sulle strutture, Calcagnini spiega che il nuovo polo scientifico di ricerca alla Sogesta è quasi pronto: "Stiamo traslocando, spero d’inaugurarlo quanto prima. Però, sapete tutti dove si trovi: chiediamo al Comune se ci sia disponibilità a darci degli abbonamenti scontati per il parcheggio, per i docenti che dovranno fare la spola verso la città, per le lezioni, e servirebbe rafforzare le corse, con Adriabus. Entro ottobre, metteremo a regime le nuove aule al Petriccio e la ditta che se n’è occupata seguirà poi i lavori per le palestre di Scienze motorie. Dovremo anche completare la ristrutturazione di Palazzo Albani. Altri due punti di forza su cui puntiamo sono l’incontro con università estere e la partecipazione a bandi insieme ad altri atenei".

Tra le risposte al rettore, c’è stata anche quella di Giovanni Alvarez, presidente del Consiglio degli studenti dell’Università che si dice "convinto che l’Ateneo sia in un momento di rinnovamento, con gli studenti molto più coinvolti. Il Cds ha sempre spinto per potenziare l’aiuto all’inserimento nel mondo del lavoro: oltre a rafforzare il rapporto con le aziende locali, servirebbe incentivare l’imprenditorialità giovanile. Se le istituzioni interloquiscono, come qui, oggi, per creare un futuro, si darà via a un ricambio generazionale e di idee che serve a Urbino".

Tanti i temi trattati in questi anni, ma il sindaco, Maurizio Gambini, spiega di avere avuto "sempre disponibilità immediata, quando ho chiamato Calcagnini, e viceversa. La volontà è di accelerare, ma realizzare le cose non è semplice. Il miglioramento del trasporto pubblico è oggetto di un dialogo con Adriabus, anche se c’è il tema dei costi, per un settore oggi senza sostenibilità. Da quando mi sono insediato, l’Università è sempre stata disponibile a far capire le proprie esigenze e abbiamo fatto tanti interventi insieme, seppur se su alcune scelte, come investire sulla Sogesta, che non ha una viabilità adeguata, forse sarebbe servita più condivisione. Mi dispiace quando sento che il Comune non sia stato abbastanza disponibile: abbiamo fatto tutto quello che era nelle nostre possibilità".

Nicola Petricca