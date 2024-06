"Ateneo forte e turismo". Mechelli indica la strada

La valorizzazione dell’Università e una promozione turistica a livello internazionale come pilastri del proprio programma, il "no" alla discarica di Riceci e un forte sostegno all’ospedale come necessità inderogabili e un rinnovato e convinto appoggio a Maurizio Gambini.

Così si presenta alle urne, per la seconda volta, Urbino città ideale, movimento incardinato nella coalizione "Città concreta" e nato nel 2017.

"Nonostante la tanta concorrenza, schieriamo una lista numerosa, composta da 25 persone con ampia varietà di rappresentanza, buona volontà e convinte di sostenere Gambini – spiega Lino Mechelli, fondatore del gruppo e nuovamente candidato –. Lo riteniamo il più idoneo a completare il lavoro immenso avviato e a cui affidare la transizione della città con il definitivo riconoscimento di capoluogo di provincia.

Secondo me e secondo l’umore che ho raccolto tra la gente, vincerà al primo turno. Anche se ci sono state alcune delusioni, il nostro gruppo ha resistito, anzi, si è rafforzato: oggi ha un ruolo baricentrico nella coalizione".

Per Mechelli, sarà fondamentale impostare una collaborazione con le principali istituzioni: "Dall’Ateneo alla Galleria nazionale delle Marche, passando per Isia e Accademia di Belle arti, fino alla Curia, dobbiamo avere cooperazione e non competizione, sempre nella garanzia di autonomia reciproca.

Ora dobbiamo avere molta attenzione verso l’Università, soprattutto vista la crescita delle telematiche, migliorando anche l’accoglienza degli studenti. Nel nuovo ruolo di capoluogo, puntiamo a rafforzare il sostegno all’ospedale di Urbino e potrebbe essere l’occasione buona anche di pensare alla riattivazione della ferrovia.

Come consigliere comunale, mi sono battuto fortemente per evitare il trasferimento del commissariato in periferia, con l’auspicio che presto avrà una sede adeguata, e in merito a Riceci ho dichiarato la contrarietà alla discarica: ritengo che il progetto vada ritirato.

Infine c’è il commercio, la cui situazione è cambiata, come in tutto il mondo, ma che va riqualificato usando tutte le leve possibili.

Servirà individuare un luogo di confronto effettivo per trovare le migliori soluzioni, non qualcosa di occasionale.

E poi dobbiamo spingere molto sul turismo, che deve avere una valenza internazionale. Urbino ha il diritto e dovere di organizzare un motore che promuova la città, la regione e forse anche l’Italia in tutto il mondo".

Nicola Petricca