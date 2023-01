Ateneo, in 5 anni investimenti per 130 milioni

Circa 100 milioni di euro nel triennio e 130 nel quinquennio: sono i fondi previsti dal piano d’investimenti dell’Università Carlo Bo, che apporterà rilevanti modifiche (in alcuni casi le sta già apportando) all’assetto didattico dell’Ateneo e anche a quello urbanistico di alcune zone della città. Ospite dell’associazione Urbino capoluogo, ieri il magnifico rettore Giorgio Calcagnini ha fatto il punto sullo stato dell’opera, tra progettazioni che vorrebbero accelerare, "ma purtroppo sappiamo come funzioni la burocrazia", e cantieri già avviati: "Non tutto sarà finanziato con fondi interni, ma abbiamo partecipato a bandi che ci permetteranno di rafforzare le situazioni che lo necessitano. Diversi sono i punti che andavano o che vanno migliorati, dalla ristrutturazione dei Collegi universitari, su cui per anni si è fatta manutenzione solo ordinaria, alle nuove aule, fino ai laboratori di ricerca. Per quanto riguarda le aule, avevamo pensato a usare un’ala della parte inferiore di San Girolamo, ma la Soprintendenza ha detto no, perché le pareti fatte in un certo modo avrebbero compromesso il contesto storico-culturale: l’operazione sarebbe stata rapida e poco costosa, però dobbiamo anche considerare il lavoro dei soprintendenti, che ha permesso di garantire la conservazione di Urbino in questo stato finora. Perciò siamo tornati sul...