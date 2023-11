Ateneo, in pensione Cuppini e Magnani

Hanno finito come avevano cominciato: insieme. L’Università di Urbino saluta e ringrazia Mauro Magnani e Riccardo Cuppini, docenti e ricercatori in ambito scientifico, che raggiungono oggi la pensione dopo oltre 40 anni di attività nell’Ateneo. Compagni di corso nell’allora Facoltà di Scienze biologiche tra il 1972 e il 1976, "praticamente gemelli", secondo le parole di Cuppini, sono stati celebrati ieri dai colleghi con una festa nel rinnovato Campus Sogesta.

Durante gli studi, i due si sono appassionati a rami scientifici differenti, biochimica e biotecnologie Magnani, fisiologia e neuroscienze Cuppini, e in seguito le loro strade si sono separate per un po’, prima di ricongiungersi nell’università urbinate a inizio anni ‘80, dove hanno cominciato a fare ricerca e insegnare.

Nel tempo, hanno anche ricoperto incarichi importanti: entrambi sono stati direttori di Dipartimento, con Magnani che è stato pure prorettore vicario, allo Sviluppo e al Patrimonio, preside di Facoltà e presidente di Scuola, mentre Cuppini è stato uno dei tre docenti che hanno curato la transizione da Isef a Scienze motorie, di cui ha poi coordinato il primo dottorato. Il loro pensionamento, tuttavia, non ne reciderà i legami con l’Ateneo. Cuppini continuerà a insegnare Neuroscienze, riprendendo già domani con un contratto esterno, "perché l’Università cerca di non perdere certe competenze maturate"; Magnani assisterà il prorettore vicario, Vieri Fusi, nell’assunzione di buona parte degli incarichi di prorettorato che erano di propria competenza, "nella misura in cui lui lo riterrà utile", e, "indirettamente, a seguire quanto succede al Campus scientifico, con persone che hanno fatto ricerca con me per tanto tempo. Finché ci sarà questo rapporto, sarò felice di contribuire, nel momento in cui non fosse più il caso, ne dovrò prendere atto, come è giusto che sia".

Nicola Petricca