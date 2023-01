"Ateneo, posti letto e mense: ecco cosa cambierà"

L’Erdis riparte da Giovanni Pozzari: è lui il nuovo direttore generale dell’Ente regionale per il diritto allo studio, nominato al termine del mandato di Angelo Brincivalli. Entrato in servizio il 2 gennaio, lavorerà "in continuità con il processo di costruzione già avviato" e, soprattutto, fianco a fianco con la presidente Maura Magrini, visto che gli uffici di entrambi si trovano al primo piano della sede di via Veneto, nel cuore di Urbino.

"Il motore della macchina Erdis è qui, perciò l’ho scelta come base, e la presidente stessa mi ha chiesto che fosse così - spiega -. Chiaramente, dovrò garantire la mia presenza a tutti i presidi, perciò comincerò subito a far visita anche agli altri, per conoscerne persone e necessità". Originario di Falconara Marittima, Pozzari ha trascorso la propria carriera in Regione Marche. Come dirigente dell’ufficio Istruzione, Innovazione sociale e Sport, nell’ultimo anno ha vigilato sull’andamento di Erdis per conto dell’istituzione regionale: "Da lontano, ne ho avuto un’ottima impressione. In questo anno c’è stato un rapporto costruttivo con Brincivalli e con l’ingegner Michele Pompili, anche se il confronto più importante è stato con la presidente Magrini, che ha già una visione delineata del futuro, a cui la struttura dovrà dare seguito".

La prossima data importante sarà il 31 gennaio, in cui Erdis dovrà approvare la programmazione triennale per sottoporla al consiglio d’amministrazione e pianificare il 2023-25. Al centro ci sarà la produzione dei servizi: "Vogliamo ampliare l’offerta dei posti letto e migliorare la qualità dell’esistente, per questo facciamo domande al Ministero, in base alla legge 338, investiamo risorse proprie e studiamo progetti da presentare per bandi Pnrr. Per l’acquisto dell’hotel Piero della Francesca e dell’albergo Montefeltro, da ristrutturare e riconvertire, attendiamo le graduatorie del bando ministeriale per cui abbiamo presentato il progetto, mentre sui Collegi dei Cappuccini c’è una situazione di ambivalenza: non esiste un disegno preciso per l’acquisto da parte della Regione, solo una possibilità, declinata a suo tempo; dall’altro lato c’è la possibilità per l’Ateneo, credo già percorsa nel 2022, di chiedere risorse per ristrutturarli. È comunque una situazione complessa, su cui vorrei presto confrontarmi con il magnifico rettore.

Per quanto riguarda le mense, dobbiamo come minimo mantenere la qualità attuale, ma vorremmo anche attuare iniziative, in tutti i presidi Erdis, per far conoscere i piatti tipici delle Marche agli studenti. Grazie al Pnrr, le risorse per le borse di studio sono cresciute, ma pure i beneficiari stanno aumentando, quindi dare stabilità a questi numeri sarà una sfida, per la quale serviranno delle verifiche di sostenibilità.

Per fare un passo in avanti nell’offerta regionale dobbiamo fornire agli studenti servizi che rendano attrattivi gli atenei: abbiamo due realtà, Urbino e Camerino, in cui tutto ciò che ruota attorno all’università costituisce la maggiore azienda del territorio, perciò non è solo un garantire il diritto allo studio, si tratta di offrire qualcosa all’economia locale.

Infine, dovremo andare incontro a esigenze di diversi tipi, come garantire alloggi idonei agli studenti disabili, e offrire servizi collaterali, per esempio quello sanitario per gli studenti lontani dal medico di famiglia".

Nicola Petricca