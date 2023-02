Ateneo, rivoluzione nelle ’pagelline’ del personale

L’Università di Urbino cambia metodo di valutazione, creando un sistema innovativo e tutto "made in UniUrb". No, non è rivolto agli studenti ma al personale tecnico amministrativo dell’Ateneo. A spiegarcelo chi l’ha progettato, ovvero il direttore generale Alessandro Perfetto: "Veniamo da un sistema di "pagelline" concepito in logica adempimentale, che risponde alle norme che impongono la valutazione delle prestazioni individuali nella pubblica amministrazione. Un metodo un po’ rudimentale e fine a se stesso. Da tempo l’idea era quella di introdurne uno più evoluto. Se pensa molti ragazzi che oggi si iscrivono da noi andranno a fare un lavoro che non esiste ancora, ecco perché bisogna essere flessibili e adatti al cambiamento".

Quindi cosa cambia?

"Abbiamo introdotto un sistema integrato basato sul modello delle competenze. Per ogni professionalità presente in Ateneo sono stati definiti i profili di competenza, ossia l’insieme di conoscenze e comportamenti che, se agiti a pieno, porteranno a prestazioni eccellenti. Le competenze sono raggruppate in tre grandi ambiti: quello delle corporate skill, uguali per tutti indipendentemente dal ruolo e dalla posizione ricoperta. Tra questi troviamo voci come flessibilità e adattamento al cambiamento, collaborazione e orientamento agli utenti esterni e interni, atteggiamento costruttivo orientato al risultato. Poi le competenze trasversali e quelle tecniche. Queste ultime sono diverse per ogni diversa famiglia professionale e nel nostro caso ne sono state mappate 14".

Quindi si passa alla valutazione?

"Questa diviene un confronto fra il profilo atteso e quello agito (ovvero messo in campo sul lavoro) in grado di far emergere le aree di miglioramento che ognuno di noi ha e di fornire preziose informazioni, utili per la progettazione di processi di formazione mirata. Nel modello, costruito con il supporto di un consulente esterno, e sottoposto a tre focus group composti da personale eterogeneo per età, qualifica, lavoro e livello, è stato riconosciuto un rilievo importante all’area dei comportamenti. Vicino al "saper fare" c’è il "saper essere" che ha un ruolo centrale nella costruzione di un’organizzazione in grado di affermare i propri valori e tradurli in servizi efficienti ed efficaci. Da tempo cerchiamo di intercettare questa area di competenze nei processi di reclutamento dall’esterno, la nostra grande soddisfazione è stata il vederla finalmente e per la prima volta riconosciuta a livello normativo, nel decreto Pnrr2 dello scorso anno".

In questi giorni ha incontrato il personale interessato, oltre 350 persone, per spiegare questo nuovo metodo. Come è andata?

"C’è stato molto interessamento. Ora partiremo in via sperimentale mentre dal 2024 entrerà a pieno regime. Voglio precisare che non si va sulla valutazione personale ma solo sul lavoro svolto. L’obiettivo è quello di migliorarci sempre e creare un ambiente di lavoro sereno ed efficiente per il nostro personale, perché poi questo si riflette anche all’esterno".

Può essere usato solo sull’Università di Urbino o anche in altre amministrazioni?

"Il nostro modello risulta essere adattabile a qualsiasi pubblica amministrazione, ovviamente ogni singola organizzazione dovrà declinare i propri valori tipici così come abbiamo fatto noi con i nostri".

Francesco Pierucci