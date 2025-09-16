"Atim ci ha tagliato fuori dai mercati turistici": "No, tutti gli espositori inseriti nei portali"

Una grande commedia degli equivoci, almeno così appare, quella che mette di fronte gli operatori del turismo attraverso la società "Inside Marche" e la società regionale Atim che cura lo sviluppo del turismo marchigiano. Dietro le polemiche anche un pizzico di veleno politico (in coda), perché viene fatto rilevare che il presidente dell’associazione "Inside Marche", Federico Scaramucci è candidato per il Pd alle prossime regionale.

Ma cosa dicono gli operatori? Ecco: "Siamo stati tagliati fuori da tutti i grandi mercati turistici del nord Europa. Ci sono rimaste solamente l’India e la Cina. Figuriamoci quanti indiani e cinesi verranno da noi per le vacanze? E questa fortissima penalizzazione èd è tutta colpa dell’Atim, che non ha inserito nei portali della fiera di Rimini, che è la più importante del mondo, le nostre agenzie", dice Vincenzo Ricci del tour operator "Sogno srl" che in questi giorni sta invadendo la città con 300 giovanissimi provenienti dall’Ucraina. Pronta la risposta che arriva da Atim e direttamente dal direttore Marina Santucci: "Tutti gli espositori sono stati inseriti nel portale della fiera del turismo di Rimini entro i termini previsti e tutti hanno avuto accesso alle agende con le tempistiche automatiche di caricamento previste dal sistema Ttg per cui tutti gli operatori marchigiani saranno presenti".

Ma fa eco a Vincenzo Ricci che porta 4-5000 turisti dall’est Europa nel corso della bassa stagione, anche Marco Cadeddu che si dichiara di centrodestra dell’agenzia "Esatour" che chiede "di cambiare rotta alla Regione e per questo chiediamo di assumersi la responsabilità di rivedere urgentemente le scelte di governance di Atim e di affidare la gestione del comparto turistico a professionisti competenti". Tra le accuse che vengono sollevate all’agenzia regionale anche il fatto "inaccettabile che da inizio anno non siamo riusciti ad avere un incontro con i dirigenti di Atim, nonostante le numerose sollecitazioni, non ci è stata mai data la possibilità di avere un incontro. Ed anzi per dirla tutta – continua Cadeddu – ci hanno rimandato al prossimo anno".

Anche su questo punto arriva puntuale la risposta da Marina Santucci: "Non corrisponde al vero che Inside Marche non abbia ricevuto udienza perché l’incontro è avvenuto in videoconferenza, come concordato, il giorno 14 maggio 2025 alla presenza del direttore generale di Atim e di un altro funzionario, con Federico Scaramucci, Vincenzo Ricci e con Emanuele Pliunti , tra gli altri". Quindi il direttore di Atim chiude, in merito a quell’incontro, con un pizzico di ironia. "Inside Marche all’epoca aveva tra l’altro espresso apprezzamento per l’incontro".

Siccome sotto elezioni tutto finisce in politica, contro Atim e con gli operatori anche la consigliera Pd regionale uscente Micaela Vitri che allarga il tiro: "Non c’è solo quello che dicono gli operatori, perché negli ultimi tre anni questa agenzia non ha fatto nulla per aprire nuovi mercati esteri alle imprese, ma ora ha pure penalizzato i nostri tour operator di incoming. Per inefficienze e ritardi di Atim anche diversi operatori della nostra provincia sono rimasti fuori dalle agende più importanti delle agenzie di viaggio straniere". Cosa questa smentita da Atim. Comunque le risposte arriveranno a breve termine perché la fiera di Rimini, la più importante del settore turistico, aprirà i battenti l’8 di ottobre. E lì terminerà la commedia degli equivoci.

