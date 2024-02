Atlantic, annuncio su Fb per trovare personale: "Più richieste del solito, anche per fare l’aiuto cuoco"

A.A.A. cercasi personale. E tra i nostri albergatori c’è anche chi si sta muovendo per tempo per affrontare questo problema. Perché sul piatto, nonostante i dibattiti e le polemiche dello scorso anno, il tema resta sempre quello della mancanza di personale. Uno degli hotel più attivi su questo fronte è sicuramente l’Atlantic (foto) che ha messo anche una inserizione su Facebook ed in tanti hanno risposto anche da fuori città.

"Direi che rispetto allo scorso anno – dice Samuele Buscaglia, componente della famiglia che gestisce da ormai diversi anni la struttura ricettiva – ci sono maggiori riscontri forse anche perché è stato tolto il reddito di cittadinanza. Ci arrivano anche richieste da parte di giovani che sono minorenni per fare la stagione. Le cose stanno migliorando sotto questo profilo rispetto agli ultimi anni. Molti chiedono di lavorare soprattutto per fare le pulizie? Questo è vero, ma devo anche aggiungere, tanto per fare una paragone, che rispetto allo scorso anno sono arrivati dieci curriculum di personale che vuole lavorare in cucine come aiuto cuoco. Lo scorso anno le richieste di lavoro in questo settore sono state zero. Arrivano anche domande di lavoro per il personale di sala. Diciamo che la situazione sotto questo profilo è migliorata anche se mancano i professionisti. Quando apriamo noi? Non essendo l’hotel riscaldato non apriamo per Pasqua ma apriremo per il ponte del 25 aprile".