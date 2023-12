Atleta americana arriva a Cagli per scoprire le origini della famiglia

Amelia Catherine Motz, una ventenne americana residente nello Stato dell’Ohio è arrivata in questi giorni in città per conoscere le origini della sua mamma e conoscere ed abbracciare i parenti cagliesi. Una storia iniziata alla fine del 1945 quando sua bisnonna, Amelia Nocchi, sorella di un ex noto ristoratore cagliese, Secondo Nocchi, si era unità in matrimonio nel con un soldato americano, Kenneth Moore.

Nacque un grande amore e partirono subito in quel primo dopoguerra per gli Stati Uniti, in Pennsylvania, ed ebbero quattro figli tra i quali la prima di nome Loredana, la nonna della giovane Amelia che da qualche giorno è arrivata a Cagli. I suoi nonni e la mamma, avevano interrotto i rapporti dagli anni Sessanta con la famiglia Nocchi. Ma anche da Cagli grande era il desiderio di cercare quei lontani parenti americani e sollecitato da sua mamma Nadia Nocchi, nel 2018 il figlio Matteo ha iniziato a fare ricerche in vari siti internet ed è riuscito dopo circa mezzo secolo a ricontattarli. Tutti quei lontani parenti americani furono molto felici di questo nuovo contatto ed espressero subito la loro volontà di venire a Cagli per conoscere la famiglia Nocchi ma a causa del Covid non riuscirono a soddisfare il loro grande desiderio.

Finalmente nel 2023, la giovane Amelia Motz è riuscita a raggiungere i parenti italiani in questi giorni per il Natale. "E’ stata una grande gioia ed emozione – ha dichiarato Nadia Nocchi – per aver riallacciato i legami con i nostri parenti così lontani e anche mio padre aveva perso ogni contatto da decenni con i discendenti di sua sorella. Ora siamo di nuovo in contatto e l’arrivo di Amelia è stato un grande regalo per queste festività del Natale". Amelia è arrivata a Cagli dal Portogallo perché attualmente gioca nella squadra portoghese di basket femminile CN1 Olivais FC, ma dopo l’arrivo a Cagli ha preso anche una grande decisione: "E’ una gioia immensa – afferma Amelia in inglese con la traduzione di Matteo – sia per me che per i miei parenti in America, essere riuscita a venire nella città dove ha avuto inizio la storia della mia famiglia. Sono stata accolta con un affetto inaspettato e grazie a Matteo che siamo riusciti a collegarci su internet. Questo sarà l’inizio di una nuova grande unione tra tutti i nostri cari. Questi luoghi e l’Italia mi hanno contagiata perché tornerò in Portogallo senza terminare il campionato e partirò al più presto per gli USA. Matteo mi ha accompagnato in Comune per informarmi sulla doppia cittadinanza, italiana e americana. Se le pratiche con la mia richiesta avranno esito positivo la prossima estate tornerò a vivere vicino ai miei parenti ed anche per giocare a basket in Italia".

Una bella favola natalizia con famigliari che si ritrovano uniti dopo decenni e che la fine della guerra aveva dato inizio ai tanti amori sbocciati anche tra uno di quei giovani soldati americani che vennero a combattere e liberare l’Italia ed una giovane donna cagliese che lo seguì in quel lontano 1945 nel ritorno in America.

Mario Carnali