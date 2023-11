Atleta corre nel deserto. Lo sponsor? Sito di escort

Lo passione per lo sport è come l’amore. A volte arriva così, all’improvviso. Molto spesso è doloroso, specie all’inizio quando può sembrare impossibile. Ecco la storia di Marco Mignano, 34 anni di Fermiginano che ha attraversato, correndo, luoghi impensabili: dal monte Olimpo in Grecia fino al deserto giordano. Tutto questo grazie alla tenacia e anche ad uno sponsor particolare che ha creduto in lui, il sito per adulti Escort Advisor.

Parliamo subito dell’ultima grande impresa.

"Ho corso 220 chilometri nel cuore del deserto Wadi Rum in Giordania, con tappe giornaliere di 40 chilometri e una sfida massima di 60 in un solo giorno. Il tutto conquistando la 19ª posizione".

Ma lei è nato correndo?

"No, no. Ho sempre corso sì ma solo per tenermi in forma sul monte dietro casa, il Pietralata. Due tre volte a settimana, così come l’arrampicata e da lì alpinismo. In questo modo ho conosciuto il trail running ovvero la corsa nei sentieri di montagna. Un po’ con la scusa di perdere qualche chilo nel 2021 mi sono iscritto alla mia prima gara. Arrivai quintultimo, ero stremato. Ma nonostante questo capii, in quel momento, che quello era il mio sport perché è davvero una figata".

Poi?

"Ho proseguito. L’anno scorso ho iniziato a mettermi giù allenandomi in montagna, facendo un’altra gara e perdendo 15 chili. Il 2023 è stato quando ho fatto il salto con una competizione di 80 chilometri e un’altro dove erano più di 100 e 7.400 metri di dislivello, questa è stata un’esperienza durissima durata 26 ore senza dormire e, su 150 persone, l’hanno terminata solo in 70. Il prossimo anno sicuramente parteciperò ad una gara di diversi giorni molto tosta, mi sto preparando. Vorrei fare anche il grande anello dei Sibillini di corsa e nasce per portare attenzione nei luoghi terremotati. Quest’anno il Cammino dei Cappuccini, da Fossombrone a Ascoli Piceno è stato molto emozionate e poi penso di tornare alle tre cime di Lavaredo".

Ma qual è l’obiettivo?

"Sicuramente c’è l’aspetto salute: mangio meglio e mi alleno. Quindi le mie condizioni sono migliorate, sono più controllato. Dall’altra parte c’è l’esplorazione, il conoscere posti nuovi. Vivere esperienze diverse, delle sfide per superare i propri limiti".

Cosa pensa di comunicare?

"Che esistono altri sport oltre al calcio. Ci sono alternative. Ma non solo questo, voglio anche dire che è bello esplorare posti nuovi, il territorio e stare in mezzo alla natura. Anche superando i propri limiti, per me era impossibile correre e per così tanti chilometri. Quando salgo alla Gola del Furlo è bellissimo, così come sul Nerone o il Catria. Sono posti fighissimi dietro casa e non per forza da percorrere in maniera agonistica. Dopo gare così torni che sei la versione migliore di te stesso. Poi applichi la stessa strategia nella vita, questo un aspetto importante di questo sport".

E’ difficile trovare gli sponsor ma uno l’ha trovato.

"Sì è difficile trovare nel territorio. Mi è vicino un sito di contenuti per adulti. Si chiama Escort Advisor e cercavano atleti italiani per sostenere le loro passioni. Mi sono candidato e grazie a loro ho potuto fare esperienze importanti come la Grecia e il deserto. Poi a sostegno c’è anche il sito fotografiinviaggio.it di cui faccio parte hanno deciso di contribuire".

Al di là della corsa lei chi è?

"Le mie passioni sono la montagna e i viaggi, lavoro come “nomade digitale“: ho un blog di viaggi e realizzo, con dei soci, corsi di fotografia. Alla base c’è un laurea in informatica all’Università di Urbino e un lavoro da sviluppatore di software. Con la mia compagna lo scorso inverno abbiamo costruito il furgone che questa estate ci ha portato a girare la Grecia".

Francesco Pierucci