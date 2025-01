Atleta di Fano, il giallo secolare: "Sì, il Lisippo non è di Lisippo. Ma vanno fatte le analisi"

FANO

Il "Lisippo" non è di Lisippo. "E’ vero, quasi sicuramente l’Atleta di Fano non è attribuibile allo scultore greco, ma questo non diminuisce il valore dell’opera". Il presidente del Centro studi Vitruviani e docente di Archeologia classica all’Università di Urbino, Oscar Mei, sposa la posizione del direttore generale Musei del Ministero della Cultura, Massimo Osanna, il quale ieri, in un’intervista al Carlino, ha detto che "non è opportuno continuare ad accostare questa statua al Lisippo. La più recente ricerca scientifica ha ormai superato l’interpretazione che legava l’Atleta di Fano allo scultura e sulla quale il Getty Museum ha costruito e perpetuato la propria narrazione". La professoressa Rachele Dubbini, archeologa e docente dell’Università di Ferrara, che ha curato insieme a Jessica Clementi e Maria Teresa Curcio il volume "Un Atleta venuto dal mare (edito da L’Erma di Bretschneider-2024), e che sarà presentato oggi pomeriggio alle 17 alla sala Verdi del Teatro della Fortuna, aggiunge: "Per l’attribuzione di un’opera a Lisippo, l’archeologia ha solo le fonti letterarie" non essendo giunte fino a noi opere firmate dallo scultore greco. "L’Atleta di Fano – prosegue la professoressa – ha dimensioni più piccole del modello originario descritto". Non è escluso che nel Mediterraneo girassero riproduzioni di scuola lisippea, magari neppure realizzate in Grecia. Per il professor Mei attraverso "l’analisi delle terre di fusione e dei metalli utilizzati per creare l’Atleta di Fano (che al Getty Museum chiamano Getty Bronze) si potrebbe almeno individuare il luogo di fusione (l’Attica, il Peloponneso, la Sicilia) o i materiali utilizzati in maniera predominante come rame, stagno e piombo".

Analisi che sono considerate dagli studiosi estremamente utili per l’attribuzione dell’opera e per svelare, almeno in parte, i misteri che la circondano. Analisi che pare siano state eseguite solo in parte dal Getty Museum dove l’Atleta di Fano (statua in bronzo di un giovane nell’atto di incoronarsi) si trova dal 1977.

"L’Italia ha tutte le competenze – aggiunge la professoressa Dubbini – per eseguire questi esami, non viziati da contese, e che sarebbe auspicabile effettuare. Così come l’Italia ha le capacità per valorizzare l’Atleta di Fano".

Riconosciuta, dopo un lungo contenzioso legale, come un’opera di proprietà italiana dalla Cassazione nel 2018 e dalla Corte Europea nel 2024, la città di Fano si candida, nel momento della sua restituzione, ad accogliere l’Atleta di Fano, forte del legame affettivo tra l’opera e la città. L’incontro di oggi pomeriggio è il primo tassello in questa direzione. Incontro che acquista particolare valore per la presenza del professor Massimo Osanna, alto dirigente del Ministero della Cultura che si è già espresso a favore della città: "Sono profondamente convinto che questo straordinario bronzo debba tornare a Fano. L’Atleta, come dimostra con grande efficacia il volume che presentiamo oggi, è ormai diventato un elemento identitario per questa comunità. Non sappiamo con certezza se fosse destinato a questa città o se stesse semplicemente transitando lungo le coste adriatiche, ma la complessa biografia della sua seconda vita l’ha resa indissolubilmente legata a questo territorio".