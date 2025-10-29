Atletica leggera, anzi pesante. Lo sfogo della Mencoboni:: "Che disagi al camposcuola"

Sentirsi figli di un dio minore. Perché si pratica l’atletica leggera e si vive anche una condizione di disabilità. Lo sfogo di Annamaria Mencoboni, per tutti Chicca, atleta di livello nazionale, vincitrice di numerosi titoli italiani - dai 200 metri al salto in lungo – è accorato. Da un po’ di tempo, nonostante sia ipovedente, ha deciso di mettersi alla prova nel salto in alto, ovviamente con misure minime, che richiedono comunque del coraggio per lanciarsi al di là dell’asta senza vederla. Ma le condizioni in cui ci si allena al Camposcuola di via Respighi, un posto che Chicca considera come casa, sono diventate difficili e stridono rispetto alle giornate in cui l’atleta pesarese si allena ad Ancona o gareggia in altre parti d’Italia.

"Non volevo arrivare a questo, ma l’indifferenza verso le mie innumerevoli segnalazioni mi ha portato a rendere pubbliche le difficoltà che incontro – ci ha scritto -. Non solo io, ma tutti coloro che utilizzano la pista di atletica, e dunque anche le pedane dei salti e dei lanci, al Camposcuola di via Respighi". E spiega da dove deriva la sua amarezza: "Dovrebbero accedere all’anello interno, e agli spazi adibiti alle diverse discipline, solo coloro che fanno atletica, iscritti nelle società di triathlon e pentathlon ed esiste un regolamento che però viene puntualmente ignorato. La motivazione per cui scrivo è che è diventato impossibile allenarsi seriamente nel salto in alto. Non disponiamo di ritti adeguati, che oltretutto sono storti, non hanno neanche più l’appoggio per l’asta poiché rotto. Non è possibile continuare ad allenarsi con una corda al posto dell’asta, o di una di gomma che si usa con i bambini". In realtà ci sono ritti in buono stato al Camposcuola di Pesaro "ma – spiega la Mencoboni - si devono custodire per le manifestazioni così come l’asta ‘buona’ perché le altre sono tutte rotte".

C’è un altro grosso problema: "Sono stanca di bagnarmi da capo a piedi perché il tappeto é talmente intriso d’acqua che spesso, affondando le scarpe, mi arriva alla caviglia. Purtroppo il telo che ricopre il tappeto è rotto e quando piove l’acqua impregna non solo il tappetone ma si deposita sul basamento, che diventa una pozza: spesso la svuoto da sola, a mano. Basterebbe tenerlo scoperto nelle giornate di sole. Un altro inverno ad allenarci in queste condizioni vorremmo evitarlo". Poi affonda il colpo: "Se si rompesse una lampadina, che ne so, nel campo di calcio a Muraglia sarebbe immediatamente sostituita mente noi che facciamo atletica ci alleniamo al buio perché viene acceso un misero faretto che illumina solo parte del rettilineo dove c’è il traguardo. Ovviamente è molto pericoloso, ma sembra che la questione non interessi. Vorrei che l’atletica e tutti quegli sport considerati minori avessero la doverosa considerazione che hanno il calcio e il basket. Siamo tutti atleti, nessuno escluso, a prescindere dalla disabilità. E il diritto effettivo allo sport, ora costituzionalmente garantito, dev’essere riconosciuto a ognuno di noi".

