Atletico Ascoli, un punto che vale

ATLETICO ASCOLI (4-3-3): Michielin 6,5, Barberini 6, Scognamiglio 6, Sereni 6 (31’ st. Giampaolo 6), Belloni 5,5 (35’ st. Persano 6); Banegas 7, Tropea 5.5 (11’ st.’ Di Santo 6), Maglione 6 (30’ st. Del Pinto 6); Savor 6,5, Brunetti 6, Misuraca 6. A disp.: Negro, Alessandretti. Di Cesare, Zuccherato, Russo. All.: De Feudis 6

ATLETICO ASCOLI: Pompei 6,5, Nonni 6, Mazzarani 7, Severini 6,5, Olivieri 6.5, Maio 6 (46’ st. Didio sv), Minicucci 6 (25’ st. Coquin 6), Vechiarello 5,5, Feltrin 6,5, Camilloni 6, Ascoli 6. A disp.: Galbiati, Baraboglia, Scimia, Valentino, Ceccarelli, D’Alessandro, Antoniazzi. All.: Seccardini 6,5

Arbitro: Salvatore Fresu di Sassari

Reti: 6’ pt. Mazzarani, 23’ pt. Banegas (rigore)

Note – Ammoniti Scognamiglio, Persano e l’allenatore De Feudis dell’Aquila; Vechiarello e Severini dell’Atletico Ascoli. Angoli 7-4 per l’Aquila.

Pareggio esterno per l’Atletico Ascoli che torna da L’Aquila con un buon 1-1. La formazione di Seccardini, in un match giocato a porte chiuse, parte bene per poi subire il pari della seconda in classifica: per i bianconeri arriva un punto utile per il morale e per far muovere la classifica.

La gara. Dopo il calcio d’inizio l’Atletico Ascoli parte subito fortissimo: passano 2’ e Vechiarello impegna Michelin che deve smanacciare in angolo. I bianconeri insistono ed al 5’ è Olivieri dal limite a sfiorare il vantaggio. Passa un altro minuto e il grande inizio dell’Atletico Ascoli viene premiato: angolo battuto da Feltrin, sul pallone arriva Mazzarani che di testa sigla lo 0-1. Da quel momento, però, è L’Aquila a venire fuori per rispondere all’impeto iniziale degli ascolani: i padroni di casa, con il passare dei minuti, guadagnano terreno e al 21’ trovano il pareggio. Banegas viene steso in area da Vechiarello: lo stesso capocannoniere del girone si presenta dal dischetto e fa 1-1 spiazzando Pompei. La gara resta equilibrata: al 34’ l’Atletico Ascoli torna ad essere pericoloso, con Severini che dal limite fa la barba al palo. Al 41’ è Misuraca a trovare la girata giusta, ma l’arbitro annulla per un fallo in attacco del giocatore locale. Nella ripresa i ritmi iniziano a calare, con l’Atletico Ascoli che chiude bene i varchi. Al 50’ è Camilloni a provarci dal limite, mandando però sul fondo. Poco dopo ci prova Sereni, chiamando Pompei ad una risposta di piede. L’Atletico Ascoli si difende con attenzione e porta a casa un ottimo punto contro un avversario importante.