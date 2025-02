Atletico Mondolfo impatta, San Costanzo vince. Nuova Real Metauro ne mette sei con il Real

csi delfino

2

montecalvo

1

CSI DELFINO : Ferri, Gargiulo (18’ st Ambrogi), Policaro, Ceccacci, Vichi, Magi, Aiudi, Rossi (23’ st Galdenzi), Ciacci, Caso (1’ st Agostini), Sanchioni (44’ st Banci). All. Vitelli AVIS MONTECALVO: Scotti, Rombaldoni, Berti (40’ st Fraternali), Fontanesi, Nanni, Pierini (35’ st Innocentini), Cocchi (20’ st Boschetti), Persici, Mema, Saltarelli, Balducci (30’ st Lobati). All. Scotti

Arbitro: Campoli di Ancona

Reti: 30’ Vichi, 40’ Cocchi, 83’ Aiudi (rig.).

Alla mezzora punizione per la Delfino sulla trequarti, Magi anzichè cercare il traversone serve Sanchioni in profondità che entra in area sulla destra e mette una palla radente che trova puntuale Vichi sul secondo palo pronto a chiudere in rete. Passano una decina di minuti e il Montecalvo impatta con Cocchi che quasi fortuitamente, con il dorso, mette in porta un calcio d’angolo di Nanni. Ripresa con la Delfino che prova a spingere sull’ acceleratore specie con il nuovo entrato Agostini. Il match si decide a sette dal termine quando su un taglio senza palla Sanchioni viene atterrato in area e l’arbitro concede la massima punizione. Dal dischetto Anthony Aiudi trasforma con freddezza.