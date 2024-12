Atrofia, una mamma e la sua battaglia

Si intitola ‘SMA, senza mai arrendersi’ il convegno sulla malattia omonima (atrofia muscolare spinale) che si terrà oggi alle ore 18,30 alla sala Castellani del Collegio Raffaello, in piazza della Repubblica, a ingresso libero. L’incontro è organizzato dal Lions Club della città ducale e vede relazionare, dopo i saluti di Simona Denti, Alessandra Leidi, una mamma che porta avanti la battaglia del suo piccolo figlio contro tale malattia e di questa storia in corso, iniziata con la diagnosi, ne ha anche fatto un libro. Modera Cristina Pieri. Domani bis in Sala Rossa a Pesaro, ore 18.30.