Attaccato alla macchina, soccorso col generatore

Giuseppe Tassi
Cronaca
CronacaAttaccato alla macchina, soccorso col generatore
23 ago 2025
BEATRICE GRASSELLI
Cronaca
Le violente precipitazioni che si sono abbattute intorno alle 20 a Vallefoglia hanno richiesto gli interventi della Protezione civile, della polizia locale e dei tecnici comunali che hanno operato tutta la notte e fino a ieri mattina per ripristinare le condizioni di sicurezza, soprattutto nella viabilità. Numerosi anche i black out. La scorsa notte, a causa della mancanza di elettricità, la Croce rossa è dovuta intervenire insieme alla Protezione civile a Montecchio per un fornire un generatore elettrico a un anziano che necessita di ausili vitali per la sopravvivenza. I black out hanno colpito anche le frazioni di Cappone e di Colbordolo, con interruzioni del servizio che sono durate più di 10 ore. In alcuni casi, dove le linee a causa del maltempo sono state gravemente danneggiate, l’elettricità è mancata per un giorno intero. Fino a ieri mattina si sono svolti invece gli interventi per riportare alla normalità la viabilità su tutte le vie del territorio. Lungo l’elenco delle zone più colpite: Monte di Colbordolo, strada di Pontevecchio, via Madonna dell’Arena, via Lunga, via Mameli, via San Michele, via Sarajevo, il parco Berlinguer, Serra di Genga, e altre aree di Montecchio, la strada Nazionale, via Libertà a Bottega e via Mirabello a Morciola. Dall’amministrazione comunale, il ringraziamento a tutti i volontari della Protezione civile e della Croce rossa, agli agenti della Polizia locale e al personale dell’ufficio tecnico comunale per l’impegno dimostrato. Si aggiunge da parte del Comune anche l’invito ai proprietari dei terreni con la presenza di conifere a collaborare nella pulizia delle caditoie situate nella prossimità delle abitazioni.

