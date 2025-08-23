Attaccato alla macchina, soccorso col generatore

Le violente precipitazioni che si sono abbattute intorno alle 20 a Vallefoglia hanno richiesto gli interventi della Protezione civile, della polizia locale e dei tecnici comunali che hanno operato tutta la notte e fino a ieri mattina per ripristinare le condizioni di sicurezza, soprattutto nella viabilità. Numerosi anche i black out. La scorsa notte, a causa della mancanza di elettricità, la Croce rossa è dovuta intervenire insieme alla Protezione civile a Montecchio per un fornire un generatore elettrico a un anziano che necessita di ausili vitali per la sopravvivenza. I black out hanno colpito anche le frazioni di Cappone e di Colbordolo, con interruzioni del servizio che sono durate più di 10 ore. In alcuni casi, dove le linee a causa del maltempo sono state gravemente danneggiate, l’elettricità è mancata per un giorno intero. Fino a ieri mattina si sono svolti invece gli interventi per riportare alla normalità la viabilità su tutte le vie del territorio. Lungo l’elenco delle zone più colpite: Monte di Colbordolo, strada di Pontevecchio, via Madonna dell’Arena, via Lunga, via Mameli, via San Michele, via Sarajevo, il parco Berlinguer, Serra di Genga, e altre aree di Montecchio, la strada Nazionale, via Libertà a Bottega e via Mirabello a Morciola. Dall’amministrazione comunale, il ringraziamento a tutti i volontari della Protezione civile e della Croce rossa, agli agenti della Polizia locale e al personale dell’ufficio tecnico comunale per l’impegno dimostrato. Si aggiunge da parte del Comune anche l’invito ai proprietari dei terreni con la presenza di conifere a collaborare nella pulizia delle caditoie situate nella prossimità delle abitazioni.