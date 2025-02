Attacchi della Uil, Confindustria difende Vitri

Rocco Palombella, segretario nazionale della Uil metalmeccanici, arriva a Pesaro e lancia subito il guanto di sfida alla categoria degli imprenditori che non sottoscrivono il contratto nazionale di categoria, aggiungendo anche "che senza soldi in tasca si fermano i consumi". Oltre a questo anche un attacco frontale alla Rivacold e alla Vitrifrigo, le due società che fanno capo ad Alceste Vitri e famiglia e quindi l’annuncio di otto ore sciopero in programma per venerdì. Ora arriva la risposta di Confindustria, non attraverso la presidente Alessandra Baronciani e nemmeno dalla rappresentante del settore, Teresa Mancini della Lam di Fano. Il compito della replica è finito nelle mani del direttore di palazzo Ciacchi Andrea Baroni, che in merito alle accuse rivolte da Palombella dice: "Le parole del sindacalista sono ingenerose perché gli imprenditori garantiscono da decenni innovazione, prosperità ed occupazione, attenti al benessere dei propri collaboratori che considerano, giustamente, attori fondamentali del proprio successo". Quindi rimprovera al numero uno della Uil il fatto "che non fa nessun accenno ad una politica industriale, molto sottotraccia, per la quale sarebbe molto importante intervenire a tutti i livelli istituzionali, insieme alla forze sindacali perché possa essere incisiva e di visione".

Riferendosi a Palombella poi Baroni aggiunge un altro concetto: "Non stupiscono certi toni, usuali da parte di quel sindacato, ma dispiace che si continui a demonizzare chi, in un contesto sempre più difficile ed incerto, opera quotidianamente e da sempre per crescere, dare lavoro e sviluppo". Un chiaro riferimento quello di Baroni all’attacco frontale fatto dalla Uil alla Vag, la società di Vitri, di Montecchio.

Quindi Baroni traccia il momento storico dove si innesta questo contratto nazionale di lavoro che solo nella nostra provincia riguarda circa 14mila lavoratori. "Le nostre imprese della meccanica stanno fronteggiando diverse difficoltà contingenti – scrive Baroni –: dall’aumento dei costi energetici e dalle materie prime, alla profondità della crisi della Germania fino al rischio dei dazi Usa, a cui si aggiungono anche la cronica mancanza di figure tecniche, il costo dello smaltimento dei rifiuti, le carenze infrastrutturali dell’entroterra e, guardando avanti, l’impatto di una possobile crisi idrica. Nonostante gli ostacoli le imprese sono legate ai luoghi dove sono nate e cresciute e rendono più ricca la collettività, innovano, non arretrano di fronte a nuove sfide, meritando e tutto il nostro plauso e sostegno, non certo attacchi".

Quindi Baroni conclude affermando "che il rinnovo del contratto non si possa basare sul semplicissimo slogan ‘più soldi in tasca ai lavoratori’, ma dopo il recupero dell’aumento dell’inflazione già riconosciuto in busta paga, debba avere come presupposto la ripresa e lo sviluppo per un’equa e sostenibile redistribuzione della ricchezza".

m.g.