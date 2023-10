Attacco a Marche Multiservizi: "Perché dà i soldi a Confindustria?. Li spenda per aiutare le famiglie"

"Preoccupante, incomprensibile e inaccettabile che Marche Multiservizi sia iscritta a Confindustria Pesaro Urbino e che paghi ingenti somme per questo". L’attacco frontale arriva da Amerigo Varotti, direttore generale di Confcommercio Marche Nord, che sul tema ha inviato una lettera a tutti i Comuni soci di Marche Multiservizi e ne ha inviata un’altra ‘gemella’ ai soci di Aset, la multiutility fanese anch’essa iscritta a Confindustria. L’affondo di Varotti è significativo per vari motivi, uno dei quali è direttamente collegato alla discarica di Riceci. Dice in pratica Varotti: dietro a quest’accordo c’è in realtà un’attività di lobbyng? Cioè sostegno pubblico alle scelte di Marche Multiservizi come nel caso di Riceci. Un polverone, insomma, nel mondo delle associazioni di categoria e non solo. Certo, Varotti parla e scrive anche per interesse legittimo ("perché Mms e Aset hanno scelto Confindustria e non altri?", si chiede infatti), però questo poco toglie al valore della polemica. Ma eccolo il testo della lettera mandata ai soci di Marche Multiservizi (quella per Aset ne ricalca in linea di massima i concetti): "Le informazioni apparse sulla stampa locale in merito alla discarica di Riceci – ha scritto Varotti – hanno messo anche in evidenza un fatto estremamente preoccupante, incomprensibile ed inaccettabile: l’iscrizione di Marche Multiservizi a Confindustria Pesaro e Urbino. Sembra che la Multiservizi sia iscritta a tale Associazione dal 2018 versando annualmente un contributo associativo (sulla base dei criteri confindustriali) di oltre 70.000 euro. Cioè – il dato economico è ovviamente presunto – versando oltre € 400.000 alla locale Associazione degli industriali. Ricordo che Marche Multiservizi è una Società a partecipazione pubblica in cui i soci pubblici detengono la maggioranza del capitale sociale (52,85%). Per quale motivo i Comuni e la Provincia – enti pubblici – hanno sentito l’esigenza di iscriversi ad una organizzazione di categoria che dovrebbe rappresentare il mondo delle imprese private? Perché poi, tra le diverse Associazioni imprenditoriali, è stata scelta Confindustria? Si tenga conto peraltro che quella Associazione non fornisce alcun servizio a Marche Multiservizi".

E qui arriva l’affondo sulla discarica: "E’ forse solo una gestione di lobbying? – si chiede Varotti –. Cioè di sostegno pubblico acritico alle scelte decise dalla Multiservizi? (come è il caso di Riceci). Noi riteniamo inaccettabile tale comportamento (peraltro identico a quello della Aset di Fano). Somme importanti derivanti dalla erogazione di servizi a cittadini e imprese che dovrebbero essere utilizzate per ridurre il costo dei servizi erogati ai cittadini meno abbienti o alle categorie commerciali tartassate (vedi ristoratori) e che invece vengono versate a Confindustria per ottenere un sostegno politico e mediatico alle scelte e decisioni operative. Ma la maggioranza del capitale sociale è pubblica. Che bisogno c’è di tutto questo? Non sarebbe più logico ed opportuno abbassare i costi per famiglie e imprese? E poi perché l’adesione a Confindustria? Crediamo sia opportuno che i Soci pubblici si dissocino da tale assurdo comportamento e destinino le ingenti somme versate a Confindustria a favore della riduzione dei costi della fornitura e dei servizi".

r. f.