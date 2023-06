’Attacco’ d’arte alla Paolini: ecco i manifesti

Manifesti d’Arte alla Caserma Paolini. In attesa che il Comune trovi un accordo con il Demanio per l’acquisizione-permuta dell’ex struttura militare, l’assessore al Patrimonio, Sara Cucchiarini, muove i primi passi per la valorizzazione dell’immobile. Si parte con l’abbellimento del muro esterno della Caserma (lato viale Gramsci) grazie alla collaborazione di circa 200 studenti dell’Accademia di Belle Arti di Urbino che hanno trasformato in manifesti le foto realizzate all’interno della struttura da 20 loro colleghi. E’ così che sono stati creati, sotto la guida del professor Gianluca Proietti, i primi 16 manifesti che da sabato 17 giugno fino al 20 agosto saranno appesi nel muro perimetrale di viale Gramsci. I manifesti, che ruoteranno ogni tre mesi, racconteranno la storia della Caserma Paolini così come è stata reinterpretata artisticamente dagli studenti. "L’utilizzo dei muri perimetrali della Paolini come spazi espositivi – chiarisce Cucchiarini – è l’occasione per parlare della struttura". La Caserma militare è stata chiusa definitivamente nel 2001 e solo nel 2007, grazie ad un accordo tra Comune e Ministero, è stato aperto il piazzale interno che, da allora, è utilizzato come parcheggio free. Nel corso dei decenni sono stati vari i tentavi delle Amministrazioni comunali di entrare in possesso della struttura, che è nel cuore della città, ma ha dimensioni enormi.

"Speriamo – ha commentato l’ingegnere del Demanio regionale, Romeo Caccavone – che l’iniziativa promossa dal Comune, che il Demanio è ben contento di appoggiare, sia di buon auspicio". Per Comune e Demanio "prosegue il confronto tra enti" per l’acquisizione dell’immobile il cui valore inventariale è di circa 20milioni di euro, più basso quello di mercato. L’immobile sarebbe ceduto a titolo gratuito solo se fosse destinato, nella sua interezza, ad attività culturali. Infine l’appello dell’assessore Cucchiarini alla città: "Chiunque abbia qualcosa da raccontare sulla Caserma o sia in possesso di fotografie contatti l’ufficio Patrimonio perché il materiale in loro possesso potrebbe essere rielaborato e i cittadini diventare protagonisti di una nuova narrazione". I numeri da contattare sono i seguenti: 0721.887337-887640.

Anna Marchetti