"Attendiamo che torni la Madonna del Cantarini"

Gentile lettore, credo di non aver colto fino in fondo lo spirito delle sue espressioni a proposito della Marlena dei Maneskin e della Madonna del Cantarini che vorremmo tornasse a casa dopo secoli di esilio. "Del resto Urbino dove si trova ora – dice lei a un certo punto della sua lettera –, rispetto a Brera è a un tiro di schioppo". Spero che si renda conto che proprio in quel "tiro di schioppo" sta tutta l’ipocrisia della faccenda. Se le capitasse di soffrire perché la sua amata morosa o un’altra persona a lei molto cara sono stati mandati a Milano non credo che se li trasferissero a Cesena lei si sentirebbe gratificato dal fatto che la Romagna è a "un tiro di schioppo" rispetto a Milano. Se cominciamo a connotare qualcosa come cultura allora sorgono dei limiti insuperabili che sono dati dalla presenza fisica delle cose che di quella cultura sono ritenute fondamentali. Che mi frega se la Madonna è in Urbino quando dovrebbe essere a casa sua a San Cassiano? Avrei invece scommesso sulla sua prontezza nel cogliere la particolare situazione della Cappella di Sant’Ubaldo sulla quale, all’inizio della guerra del 1915, venne appunto piazzata una sirena. Tutto, pur di non aprirla. Ha mai dato un’occhiata ai "punti di sutura" fra la facciata e il nuovo Comune?