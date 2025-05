"Attenti a non tradire lo spirito dell’architetto Giancarlo De Carlo"

Caro Carlino,

questa è una lettera aperta alle Fondazioni, alle Associazioni e a quelli che condividono le indicazioni urbanistico architettoniche dell’architetto Giancarlo De Carlo che ha sempre considerato l’architettura e l’urbanistica due cose non divisibili e ha potuto applicare questo concetto in Urbino dove ha fatto la sua prima esperienza urbanistica seguita da progettazioni importanti che gli hanno permesso di verificare e consolidare questo presupposto.

Certamente Urbino è stata la matrice di “come pensare una città“ e, nel caso specifico, è stata indicata e risolta la matrice di questo processo con progetti non fissi atti a far emergere e consolidare funzioni e attitudini di alcune aree del centro storico. Con questa matrice, legata alla percorribilità e accessibilità del centro storico, De Carlo ha indicato un progetto che collega l’area dell’oratorio San Giovanni e la piazzetta del Carmine con la fortezza Albornoz, inoltre ha previsto di collegare, con una sorta di scala mobile che lambisce il complesso del Consorzio, la ex fornace Volponi (adeguatamente sistemata anche come uno degli accessi alla città) con via Santa Chiara. Queste indicazioni, a suo tempo, sono state tradotte in progetti esecutivi che hanno ottenuto le approvazioni necessarie, compresa quella della Soprintendenza, per la loro esecuzione.

Ora il comune di Urbino sta modificando o cancellando questi progetti svuotandoli anche del loro vero significato urbanistico e gli esperti e sostenitori di questo architetto, che con incontri e conferenze ci illustrano i suoi ideali, non hanno accennato alla cosa e non hanno provocato un confronto per discutere e difendere almeno la base ideale delle proposte di De Carlo che vengono rimarcate in tutte le conferenze. Le associazioni e le fondazioni che si occupano di far conoscere i princìpi di De Carlo non possono, a mio parere, ignorare l’invito fatto dallo stesso architetto, di contrastare il cosiddetto “piano del colore“ che in pratica ha deturpato l’aspetto di alcune vie del centro storico. Non possono non discutere della cancellazione del collegamento Fornace-Santa Chiara e piazzetta del Carmine (con via San Giovanni) con la fortezza Albornoz e non possono trascurare il completamento della Scuola del Libro (villa Maria) e interessarsi solamente della manutenzione dei Collegi e del completamento della Data solo perché c’è la prospettiva di un qualche incarico retribuito.

Io, quale abitante del centro storico che ha cuore la città, mi avvilisco nel veder sistemare per affitto agli studenti diverse unità immobiliari (anche fondi) con l’indifferenza di tutti che rimangono assenti anche quando vengono eliminate le basi per uno sviluppo futuro della città di Urbino.

Michele Felici, Urbino