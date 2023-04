Attenti a specchi e chiavi nelle toppe Le ’trappole’ in cui cade l’anziano

Quali criticità affronta una famiglia con un anziano colpito da demenza senile? Per comprendere meglio abbiamo ascoltato i racconti di pesaresi e fanesi arrivati ad assumere una badante convivente per cercare di avere un aiuto nell’affrontare quella che da subito diventa un’ impresa difficile. "Se la la badante è inesperta potrebbe trovarsi in difficoltà nel gestire situazioni delicatissime: ecco perché ne ho cambiate parecchie", è il refrain.

È imperativo per i familiari cambiare i propri parametri di valutazione: prima lo si capisce e meglio è. "Di punto in bianco – racconta una signora fanese con il padre 85enne – la persona davanti a te è diventata fragile, imprevedibile e spesso disorientato da minime cose". Tipo? "Gli specchi". Cioè? "Sono motivo di alterazione dell’umore. C’è chi arriva a prenderlo a testate per spaccarlo poiché ci vede una figura che non riconosce e si spaventa. A casa di mio padre li ho tolti tutti. D’inverno, dovevo tirare le tende, perché anche davanti alla finestra, se specchiava, cominciava a battere il vetro".

Il signor Pietro, pesarese, prima ha affrontato la vecchiaia della mamma e ora è al fianco della moglie per seguire, passo passo, il suocero: "Un errore da non commettere è quello di lasciare le chiavi nelle toppe delle porte se non si vuole chiamare, uno giorno sì e l’altro pure, i vigili del fuoco per aprire al nonno rimasto chiuso in bagno o in camera. L’anziano si spaventa, si agita e può arrivare a ferirsi". Non è stato l’unico a sollevare questo problema. La polizia municipale, poi, non è nuova a richieste d’aiuto per rintracciare persone anziane che, disorientate, si perdono in città.

L’aggressività e l’iperattivismo, sono poi altre situazioni ricorrenti. "Mio padre aveva una gran forza fisica – dice un pesarese –: nonostante avesse superato i 90 anni riusciva a scardinare le porte dell’armadio. Poi passava il tempo a svuotarlo buttando a terra i vestiti. Riuscì a ferirsi". Un altro signore venne ricoverato d’urgenza perché tirandosi addosso l’appendiabiti è riuscito a rompersi il femore. In casi estremi è prevista una cura farmacologica: "Ma una volta la badante eccedette nel numero di gocce e dovetti chiamare il 118". Insomma è dura, per amore si affronta, ma è certo che forme di aiuto qualificate che non lascino da sole le famiglie non solo sono gradite ma necessarie. "Ecco perché – osserva Maurizio Tomassini, presidente patronato Acli di Pesaro – tra le richieste avanzate dall’Acli di Pesaro c’è quella di un albo professionale per le badanti, almeno regionale se non provinciale: l’iscrizione sarebbe vincolata ad una formazione di base. Inoltre eviterebbe di lasciare le famiglie al caso e al passaparola".

Solidea Vitali Rosati