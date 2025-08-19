"Attenti al restauro dell’ex Fornace Volponi"

"Giù le mani dalla ex fornace Volponi". Non la mandano a dire Francesco Colocci e Ermanno Torrico, che si dicono allarmati delle idee “poco lucide“ della giunta comunale: "Il nostro allarme nasce – dicono i due – da una ipotesi di intervento proposto confusamente dall’Amministrazione comunale con una ripartizione in quattro settori del riutilizzo della vasta area edificata dell’ex Fornace Volponi. L’edificio risale alla fine dell’Ottocento e diventa proprietà della famiglia Volponi nel 1908. Si tratta della stessa famiglia dello scrittore Paolo Volponi. L’edificio, oggi archeologia industriale, è totalmente integrato nell’ambiente al punto da sembrare quasi una emergenza naturale. Sta nel fondovalle nello spessore spaziale compreso tra le mura storiche e San Bernardino. Sull’intera area è previsto un vincolo di tutela integrale. È però consentito pienamente il restauro delle parti ammalorate e il loro riuso che ovviamente deve essere rigoroso e appropriato. Il piano comunale appare invece generico e tendenzialmente difforme rispetto alle esigenze del luogo insediato. L’aspetto critico nasce da consulenze locali (Studio M&C di Marconi e Clementi), di esperienza limitata. Occorre, invece, prospettare decisamente un processo di valutazione e studio di carattere internazionale anche per coordinare il riuso di tutti i siti rilevanti dell’area urbana come il Consorzio, il Centro di Santa Lucia, la Data e il Collegio Raffaello".

Per Colocci e Torrico serve un rilancio globale della città: "Sarebbe l’occasione di un grande lancio internazionale di Urbino per la valorizzazione degli aspetti più caratteristici della città Unesco. Non dovrebbe mancare lo sguardo al territorio provinciale e regionale con l’inclusione dimensionale dell’entroterra di cui Urbino è il punto di riferimento naturale da sempre. È evidente che il ruolo dell’Università in questo caso resta fondamentale. Un concorso di idee dovrebbe mettere in luce non solo la fattibilità di alcune soluzioni provvisoriamente proposte e comunque contrastanti rispetto alla delicatissima collocazione del sito, ma anche armonizzare gli interventi prevedibili nell’ex Fornace con le destinazioni dei luoghi caratteristici come, appunto, il Consorzio, il Centro commerciale di Santa Lucia, la Data e il Collegio Raffaello. È comunque indispensabile avviare un dibattito pubblico a tutti i livelli (Comune, Provincia, Regione) sulla base di informazioni chiare, precise e veritiere rinunciando a qualsiasi tentazione propagandistica", chiudono i due.

g. v.