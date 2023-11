Attesa infinita per avere visite. Summit con l’azienda sanitaria

Domani pomeriggio a Urbino si parla di diritto alla salute, un tema caro a tutti. Appuntamento alle 14.45 a Collegio Raffaello, Sala degli Incisori, in piazza della Repubblica. Le associazioni Socio-Sanitarie del territorio si confronteranno con la Direzione dell’Azienda Sanitaria Territoriale Pesaro-Urbino, l’Ast, sul tema ‘Diritto alla Salute - Sinergia Ospedale-Territorio e Liste di attesa’. L’iniziativa, promossa da CittadinanzAttiva e Tribunale per i Diritti del Malato di Urbino con Csv Pesaro-Urbino, ha ottenuto l’adesione di molte associazioni del territorio con le quali è stato realizzato un approfondito confronto. Ognuna, a seconda della sua specificità, ha potuto così evidenziare problemi e disagi incontrati dai cittadini nell’utilizzo di servizi e strutture socio-sanitarie facendosene portavoce. Sono, poi, state elaborate e condivise una serie di domande da sottoporre ai dirigenti dell’Ast Pesaro-Urbino. L’obiettivo è il confronto e ottenere risposte risolutive per i problemi maggiormente avvertiti dai cittadini, ma anche informazioni sul nuovo Piano Socio-Sanitario regionale. L’incontro e aperto al pubblico.

fra. pier.