Attesa per l’autopsia del 32enne trovato morto. La tragedia si era consumata sabato pomeriggio

È prevista per il tardo pomeriggio di oggi, all’ospedale di Fano, l’autopsia sul corpo del giovane di 32 anni, Diego F., trovato senza vita sabato pomeriggio nell’appartamento della zia a Pietrarubbia. La Procura ha disposto l’esame per cercare di risalire alle cause che hanno provocato il decesso del giovane che si trovava, sottoposto a misura cautelare, nell’appartamento della parente. La tragedia si è consumata sabato pomeriggio e a ritrovare il corpo senza vita del ragazzo, coricato sul letto, erano stati gli stessi familiari che hanno dato tempestivamente l’allarme. I sanitari del 118 sono accorsi tempestivamente nell’abitazione ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. I carabinieri indagano per capire cosa sia accaduto. Non si esclude che possa essersi trattato di un malore ma sarà l’autopsia disposta dalla procura a chiarire con l’esattezza le cause.

I familiari del 32enne sono assistiti, come legale di fiducia, dall’avvocato Salvatore Asole del foro di Urbino. La scomparsa del 32enne ha suscitato molto dolore in quanti lo conoscevano nella piccola comunità di Pietrarubbia. In tanti si stringono intorno alla famiglia esprimendo il proprio cordoglio in attesa del nulla osta per poter celebrare le esequie.

ant. mar.