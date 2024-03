Attesa per lo show di Claudio Morici

Sabato 16 alle ore 21, al teatro Perugini di Apecchio sarà ospite il comico cabarettista romano Claudio Morici (foto) con il suo nuovo spettacolo intitolato “La malattia dell’ostrica“, prodotto dal Teatro Metastasio di Prato. Morici, noto al grande pubblico per le numerose apparizioni in tv con i suoi esilaranti monologhi, sta portando in tournée in tutta Italia il suo nuovo divertentissimo show e sabato 16 farà tappa ad Apecchio. Un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati e non, il quarto spettacolo della stagione di prosa del piccolo ma prestigioso teatro apecchiese diretto da Nicola Nicchi.

Morici racconta che questo è uno spettacolo nato per un format tv dedicato ai libri e che dopo aver studiato decine di biografie ha scoperto che i grandi scrittori erano tutti matti. Partendo dalle vite delle grandi penne del passato Morici tenterà di indagare la follia del nostro tempo, a suon di risate.