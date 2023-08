Attestato al sindaco di Rastatt "Uniti da un rapporto profondo"

"Per essere stato un sindaco capace, sensibile e sostenitore del rapporto tra Rastatt e Fano e per aver alimentato negli anni il legame tra le due città. Con profonda passione e spirito di condivisione".

Questa la motivazione dell’attestato di pubblica benemerenza della città di Fano che ieri mattina il sindaco Massimo Seri ha attribuito ad Hans Jurgen Putsch, primo cittadino di Rastatt gemellata con Fano da 38 anni, in una cerimonia pubblica a cui erano presenti tanti rappresentanti del mondo dell’associazionismo fanese perché "le istituzioni siglano gli atti, ma poi sono le persone che portano avanti le amicizie".

Ad omaggiare il sindaco di Rastatt c’erano infatti anche l’associazione "Amici Senza Frontiere con il presidente Massimiliano Barbadoro; l’Ente Carnevalesca con il vicepresidente Stefano Mirisola; Saverio Olivi della Protezione Civile e persino il vescovo di Fano Andrea Andreozzi che si è detto "lieto di partecipare e conoscere questa realtà di scambio e comunione tra città, perché abbiamo davvero bisogno di costruire ponti tra popoli: la pace è l’essenza della vita". "Fano e Rastatt sono legate da un rapporto davvero profondo tant’è che il nostro concittadino Silvano Clappis sta scrivendo un libro al riguardo - ha detto il sindaco Seri -. Dal sociale, allo sport passando per la cultura, sono tante le iniziative che in questi 38 anni, hanno riempito e reso più profondo il senso di questo gemellaggio. E oggi rinnoviamo l’impegno che non è solo istituzionale".

Dal canto suo Hans Jurgen Putsch con voce commossa ha voluto ringraziare Seri dicendo: "Per quanto orgogliosi dei nostri Paesi, bisogna fare in modo che l’Europa sia unita perché i nazionalismi sono belli ma pericolosi come la storia di sta dimostrando. Per unire i Paesi, la cosa migliore è unire le persone. Tutte. Perché siamo tutti ugualmente diversi. Per questo a settembre saremo lieti di ospitare a Rastatt una vostra delegazione speciale nell’ambito del progetto sulla disabilità ‘Foresta Nera-Mare Blu’ che alimentare questa sinergia tra le due città".

