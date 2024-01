"Atti aziendali, siete in ritardo: quando li fate?"

Il consigliere regionale del Pd Andrea Biancani torna ad affrontare il tema della sanità in provincia ponendo l’accento sul male di tutti i mali che "il progetto del nuovo ospedale di Pesaro che inizialmente prevedeva oltre 600 posti letto proprio per poter accogliere in modo efficiente i reparti di Pesaro e Fano, evitando doppioni, mentre ora ne prevede poco più della metà, non potendo quindi accogliere tutte le specializzazioni. Se la Regione proseguirà su questa strada – aggiunge Biancani – per non tradire del tutto le promesse fatte ai territori, il risultato sarà disseminare i reparti e i servizi tra i vari presidi a macchia di leopardo, aumentando così il disagio per i pazienti, le famiglie e il personale, costretti sempre di più a spostarsi da un posto all’altro della provincia per curarsi. Il tutto per mere logiche di opportunismo elettorale, senza pensare ai disagi che questo arrecherà alle persone. Invece, se la Giunta decidesse di ascoltare i tecnici, questi probabilmente direbbero che serve un grande ospedale per le cure specializzate, un progetto che però la Giunta ha cestinato a inizio mandato, incrementando così anche la fuga di medici dal servizio pubblico".

Secondo Biancani la non realizzazione di un ospedale unico provinciale per scelta della Regione è alla base di tutti i mali, i ritardi, le incertezze, le liste di attesa e la fuga dei medici. L’esponente del Pd chiede e si chiede: "Quando verrà approvato l’atto aziendale da parte della Regione? Personale e cittadini da anni non sanno quale sarà il futuro dei reparti attualmente presenti nei 4 ospedali della Provincia e nel frattempo si allungano le liste di attesa". Su questa delicata questione Biancani ha presentato una interrogazione per sollecitare la stesura dell’atto aziendale dell’Ast provinciale "documento fondamentale per capire quali saranno i reparti e i servizi negli ospedali e nelle altre strutture sanitarie". Stando all’esponente del Pd questo atto doveva essere già approvato alla fine del 2023 "e per il quale invece sono ancora in discussione le linee guida che i tecnici dovranno seguire per poterlo predisporre".

