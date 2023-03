Attivate due nuove casette dell’acqua, un litro costa 5 centesimi

In occasione della “Giornata mondiale dell’acqua”, ieri a Gabicce Mare sono state inaugurate due nuove Casette dell’acqua, acquistate grazie al contributo dell’Aato1 Pesaro e Urbino ed installate una nel capoluogo, in viale della Vittoria nei pressi dell’ex biblioteca e l’altra a Case Badioli, in via Don Sturzo.

All’inaugurazione hanno partecipato il sindaco Pascuzzi e il presidente di Marche multiservizi Andrea Pierotti oltre agli alunni della classe 1° D della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo “G. Lanfranco” di Gabicce Mare, accompagnati dai loro insegnanti.

Per l’erogazione di ogni litro d’acqua saranno necessari 5 centesimi e, oltre alle monete, sarà possibile anche utilizzare le tessere in vendita presso la tabaccheria N.5 in viale C. Battisti 90. La tessera ha un costo di 5 euro, con precaricati 40 litri di acqua, mentre le successive ricariche si potranno eseguire direttamente alla Casetta dell’acqua. Sarà possibile anche scegliere tra acqua liscia, refrigerata o frizzante.

Si legge in una nota del Comune: "Le Casette dell’acqua danno uno sprint alla sostenibilità: riducono il consumo di bottiglie di plastica, evitano le emissioni di C02 in atmosfera derivanti dal loro trasporto e dal loro recupero e, allo stesso tempo, danno la possibilità di bere un’acqua buona, sicura e garantita. Le oltre 160 analisi al giorno effettuate nel territorio servito ne attestano la qualità e nel 99,9% dei casi sono conformi alla legge, rendendo sicuro oltre che ecologico, economico e comodo bere l’acqua del rubinetto o delle Casette dell’Acqua". Ha aggiunto il sindaco: "Siamo felici che anche il quartiere mare abbia una casetta dell’acqua, che realizza il progetto di “bilancio partecipato” del quartiere Gabicce Mare centro: le buone pratiche verso il minor consumo, il minor inquinamento e il rispetto per l’ambiente possono essere messe in atto con piccoli passi che fanno la differenza".