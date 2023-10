Attivati 12 parcometri di nuova generazione

Ecco i nuovi parchimetri. Dodici in tutta Urbino, otto in più di prima: alimentati a energia solare, possibilità di pagamento tramite pos e non è necessario inserire la targa. Si è trattato di un investimento di 120mila euro effettuato da Urbino Servizi, la compartecipata del Comune di Urbino, che ieri ha presentato il progetto.

"La vita di un parchimetro è di 15-20 anni e quindi quelli di Urbino sono stati sostituiti – spiega Giulia Volponi, presidente di Urbino Servizi –. Erano obsoleti, con problemi e costi di manutenzione molto alti. Per il rinnovo abbiamo sostenuto un investimento di circa 120 mila euro comprensivo di un contratto all inclusive di 5 anni per la manutenzione, inoltre rientrando nel bonus 4.0 recupereremo il 20%. Abbiamo scelto un modello top di gamma, un grazie al consiglio di amministrazione per l’approvazione e all’amministrazione comunale. Questo per noi è uno degli investimenti più importanti. Aumentando il numero di colonnine abbiamo cercato di agevolare l’utente, in particolare in via Buozzi e in via dei Morti, essendo aree molto ampie. Abbiamo rinnovato lei plance informative con istruzioni in lingua e con il nuovo software di gestione possiamo monitorare in tempo reale i flussi di utenza e il funzionamento".

"Abbiamo lavorato un anno a questo progetto – prosegue il direttore di Urbino Servizi, Gabriele Guidi –. Stiamo implementando ulteriormente le app e pensando all’inserimento di nuovi mezzi. Abbiamo concluso con l’Amministrazione comunale un primo percorso".

Anche dalla Polizia Locale, come spiega il comandante Fabio Mengucci, sono contenti perché "negli ultimi tempi erano aumentante le segnalazioni di malfunzionamento. A volte gli utenti ci chiamavano per sapere come dovevano fare".

"Si è arrivati un po’ lunghi ma siamo contenti che Urbino Servizi sia arrivata alla definizione del progetto – le parole del sindaco Maurizio Gambini –. Non mollo sul tema del Telepass per i parcheggi in struttura, credo che sia un obiettivo da perseguire e agevolerebbe l’utilizzo dei parcheggi coperti da parte degli utenti, quindi il lavoro non finisce. Il core business della società Urbino Servizi è questo e bisogna attrezzarsi. Grazie a chi lavora nella partecipata perché avete dimostrato di poter espletare i servizi in modo ottimale e l’azienda funziona. Un modello che può essere esportato".

"Da più di 4 anni sono incaricato dal sindaco a seguire le attività della società e c’è stata una vera coesione tra Cda e Amministrazione comunale. Questo percorso di novità dimostra come la presidente sia essere sempre presente. Macchinari più moderni permettono di avere entrate più precise e di concentrare le risorse dove più c’è bisogno", il commento del consigliere comunale Lino Mechelli.

Francesco Pierucci